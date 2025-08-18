Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2025 nhiều ngành dự báo ở mức 22-25

Hà Ánh
Hà Ánh
18/08/2025 17:11 GMT+7

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhiều ngành trong khoảng từ 22-25 theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2025 nhiều ngành ở mức 22-25 - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển nhập học tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm ngoái

ảnh: nhật thịnh

Chiều 18.8, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết xu hướng điểm chuẩn các ngành của trường hiện vẫn đúng như dự báo trước đó.

Theo tiến sĩ Nhân, chiều nay quy trình lọc xét tuyển toàn quốc lần thứ 2 và lọc ảo xét tuyển nhóm phía nam lần 3 đã hoàn tất.

Nhìn chung, các trường ĐH vẫn đang tiếp tục tinh chỉnh dữ liệu xét tuyển. Đến thời điểm này, phương án điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẫn như dự đoán. Theo đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể giảm nhẹ và điểm chuẩn các phương thức khác có thể tăng so với năm ngoái.

Đáng chú ý, các ngành nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển như: cơ khí, tự động hóa, điện-điện tử, điểm chuẩn nếu giảm không đáng kể và có ngành dự kiến tăng điểm chuẩn.

Theo phương án điểm chuẩn thời điểm này, nhiều ngành của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có điểm chuẩn trong khoảng 22-25 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tương ứng với phương thức xét kết quả học tập THPT là 25-29 điểm, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ở mức 750-900 điểm.

Nói thêm về việc xác định điểm chuẩn, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cho biết, năm nay điểm chuẩn các phương thức tuyển sinh của mỗi trường phải tuân thủ hàm tương quan nhằm quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển được công bố trước đó. Điều này tác động đến xu hướng thay đổi điểm chuẩn các phương thức của các trường so với năm ngoái.

Năm 2025, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm sàn các ngành ở mức 18 điểm (chương trình đại trà) và 17 điểm (chương trình tăng cường tiếng Anh). Riêng nhóm ngành pháp luật điểm sàn là 18 điểm (trong đó điểm môn ngữ văn hoặc môn toán tối thiểu bằng 6,0 với những tổ hợp chỉ có một trong hai môn; điểm môn ngữ văn và môn toán tối thiểu bằng 6,0 với tổ hợp có cả hai môn này). Ngành dược học ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Năm ngoái, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tăng ở hầu hết ngành, mức tăng phổ biến là 0,5-2,5 điểm. Những ngành tăng mạnh nhất là công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật nhiệt và luật quốc tế.

Hai ngành có mức trúng tuyển cao nhất là kinh doanh quốc tế và luật kinh tế với 26 điểm. Thấp nhất là ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học thuộc chương trình tiếng Anh cùng lấy 18 điểm.

