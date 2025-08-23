Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến đa số bằng điểm sàn

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
23/08/2025 14:34 GMT+7

Trường ĐH Văn Hiến vừa công bố điểm chuẩn của 43 ngành đào tạo theo các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Văn Hiến năm nay không có nhiều biến động so với năm 2024. 

Trong số 43 ngành học, các ngành quản trị nhân lực, thanh nhạc, piano cao hơn điểm sàn xét tuyển đã công bố trước đó 1 điểm. Riêng ngành văn học cao hơn điểm sàn 1,85 điểm.

Các ngành còn lại cùng mức điểm chuẩn là 15, bằng với điểm sàn.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến đa số bằng điểm sàn - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ GD-ĐT đến 17 giờ ngày 30.8 và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trong thời gian trên.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Tin liên quan

Bất ngờ điểm chuẩn của trường ĐH có điểm sàn 12, thấp nhất cả nước

Bất ngờ điểm chuẩn của trường ĐH có điểm sàn 12, thấp nhất cả nước

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã công bố điểm chuẩn với nhiều bất ngờ khi có ngành lên tới 20, cao hơn 8 điểm so với sàn xét tuyển.

Một trường CĐ có nhiều ngành điểm chuẩn cao hơn ĐH

Một trường ĐH có mức điểm chuẩn từ 15-21

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 điểm sàn xét tuyển ngành văn học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận