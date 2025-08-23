Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến đa số bằng điểm sàn

Theo đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Văn Hiến năm nay không có nhiều biến động so với năm 2024.

Trong số 43 ngành học, các ngành quản trị nhân lực, thanh nhạc, piano cao hơn điểm sàn xét tuyển đã công bố trước đó 1 điểm. Riêng ngành văn học cao hơn điểm sàn 1,85 điểm.

Các ngành còn lại cùng mức điểm chuẩn là 15, bằng với điểm sàn.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ GD-ĐT đến 17 giờ ngày 30.8 và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trong thời gian trên.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.