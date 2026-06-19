Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội tăng nhẹ, cần làm gì sau khi biết điểm thi?

Năm nay, mức điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội cao nhất là 26,0 điểm, thuộc về 3 trường: THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Để đỗ các trường này, thí sinh phải đạt trung bình hơn 8,6 điểm/môn.

Thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 năm nay ẢNH: TUẤN MINH

Năm 2025, mức điểm cao nhất là 25,5 điểm (thuộc về THPT Kim Liên và Lê Quý Đôn - Hà Đông). Như vậy, điểm chuẩn nhóm đầu năm nay đã tăng thêm 0,5 điểm. Các trường như THPT Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức tiếp nối sát sao với mức điểm 25,75 điểm (trung bình khoảng 8,58 điểm/môn).

Ở chiều ngược lại, năm nay mức điểm sàn thấp nhất ở khu vực ngoại thành ghi nhận là 10,0 điểm (như THPT Mỹ Đức C, Minh Châu), tương đương chỉ cần trung bình 3,33 điểm/môn là trúng tuyển. Con số này duy trì khá tương đương so với dải điểm thấp của năm 2025 (nhiều trường lấy mức 10 điểm).

Với 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm chuẩn các lớp chuyên "hot" như tiếng Anh và ngữ văn có xu hướng tăng đều ở các trường:

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục giữ vị trí điểm chuẩn cao nhất ở hầu hết các môn. Lớp chuyên tiếng Anh năm nay chạm mốc 41,90 điểm, các ngành khác như vật lý đạt tới 43,75 điểm; hóa học đạt 41,12 điểm.

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, điểm chuẩn dao động ở mức cao, cụ thể như lớp chuyên toán đạt 40,25 điểm, chuyên ngữ văn đạt 37,75 điểm và chuyên tiếng Anh đạt 36,65 điểm.

Xu hướng chung so với 2025, điểm các lớp chuyên ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật) và ngữ văn tại cả 4 trường (Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây) đều có xu hướng nhích nhẹ từ 0,25 đến hơn 1 điểm so với năm 2025 do "tỷ lệ chọi" khốc liệt và chất lượng bài thi năm nay đồng đều hơn.

Thí sinh cần làm gì?

Sau khi công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng hướng dẫn: Từ ngày 25.6 đến ngày 27.6, các trường THPT chuyên, trường THPT công lập xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh.

Trường THPT công lập tự chủ, trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh.

Sở GD-ĐT quy định mọi thí sinh dự thi đều có quyền đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định; việc phúc khảo đối với mỗi bài thi chỉ thực hiện một lần.

Từ ngày 19.6 đến ngày 24.6, thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại cơ sở giáo dục nơi học lớp 9 năm học 2025 - 2026; thí sinh tự do nộp đơn tại cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi.

Từ ngày 10.7 đến ngày 12.7, các trường THPT chuyên, trường THPT công lập hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo của học sinh (nêu có); trường THPT công lập tự chủ, trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung của học sinh (nếu có).

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng tiếp theo với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

So với kỳ tuyển sinh năm học 2025 - 2026, mức chênh lệch này giảm 0,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.