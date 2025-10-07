Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

Điểm đến ở Việt Nam đứng đầu danh sách tiết kiệm nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
07/10/2025 10:04 GMT+7

Khoảng thời gian cuối năm ở Việt Nam là cao điểm đón khách châu Âu, Mỹ đến để tránh đông và đối với những thị trường xa như vậy, chi phí tiết kiệm là vấn đề vô cùng quan trọng.

Theo một khảo sát của PostOffice (có trụ sở tại Anh) do tạp chí Time Out dẫn lại cho thấy, Hội An của Việt Nam được vinh danh là điểm đến đường xa tiết kiệm nhất cho mùa đông năm nay. Đây là một trong 10 những địa điểm xa xôi mà du khách châu Âu, Mỹ có thể tận hưởng nhiều hơn với số tiền bỏ ra.

Điểm đến ở Việt Nam đứng đầu danh sách tiết kiệm nhất thế giới- Ảnh 1.

Cây bàng lá đỏ tại khu vực đuờng Bạch Đằng, Hội Anh

ẢNH: ĐỖ ANH VŨ

Mặc dù châu Âu có rất nhiều điều thú vị, từ những khu phố nghệ thuật mát mẻ đến những chuyến đi bộ đường dài mùa thu trong khu rừng cổ tích, đôi khi du khách lại thèm một kỳ nghỉ xa hơn. Trở ngại ư? Các chuyến bay đường dài đồng nghĩa với giá vé cao - và bạn đã tiêu hết tiền tiết kiệm vào tiền thuê nhà, nhà hàng hay khách sạn.

Tuy nhiên, chuyến du lịch đường xa không nhất thiết phải tốn kém. Chắc chắn, vé máy bay có thể đắt, nhưng du khách thường quay trở lại mặt đất với khách sạn, đồ ăn và các hoạt động rẻ hơn bằng cách chọn một điểm đến có chi phí phải chăng hơn.

PostOfffice đã phân tích dữ liệu và công bố 10 điểm đến xa xôi có giá trị tốt nhất để du khách Âu, Mỹ có thể tận hưởng ánh nắng mùa đông, dựa trên chi phí hàng ngày của nhiều thứ chi tiêu khác nhau.

Hội An, Việt Nam, đã giành được vị trí quán quân. Tại đây, một bữa tối ba món cho hai người, bao gồm một chai rượu vang nhà hàng, có giá từ 40 bảng Anh (khoảng 1,4 triệu đồng), trong khi một chai bia địa phương có giá 1,23 bảng Anh (khoảng 50.000 đồng). Bên cạnh những món hời, Hội An còn là một trong những thành phố ăn ảnh nhất Việt Nam, với những con phố lát đá uốn lượn quanh dòng sông lung linh ánh đèn lồng, ẩm thực đường phố đẳng cấp thế giới, những bãi biển thơ mộng và khu chợ đêm nhộn nhịp.

Điểm đến ở Việt Nam đứng đầu danh sách tiết kiệm nhất thế giới- Ảnh 2.

Phố cổ Hội An mùa bàng lá đỏ

ẢNH: ĐỖ ANH VŨ

Đứng ngay sau là Cape Town ở Nam Phi, nơi một ly rượu vang có giá trung bình 2,65 bảng Anh. Thành phố này có tất cả mọi thứ: Núi Bàn hùng vĩ, những con phố đầy màu sắc ở Bo-Kaap và các chú chim cánh cụt tung tăng dạo bước trên bãi biển Boulders.

Vị trí thứ ba thuộc về Bali ở Indonesia. Hòn đảo này có giá cả phải chăng, với những ly cocktail có giá trung bình 4,86 bảng Anh, từ những túp lều bãi biển bình dị đến những quán bar sang trọng trên tầng thượng. Mặc dù Bali nổi tiếng là nơi đông đúc, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm đến ít người biết - đặc biệt là dọc theo bờ biển phía nam, nơi những người lướt sóng có thể tìm thấy các bãi biển vắng vẻ.

Dưới đây là danh sách 10 điểm đến đường dài tiết kiệm nhất trong mùa đông 2025:

1. Hoi An, Việt Nam

2. Cape Town, Nam Phi

3. Bali, Indonesia

4. Mombasa, Kenya

5. Tokyo, Nhật Bản

6. Columbo, Sri Lanka

7. Penang, Malysia

8. Delhi, Ấn Độ

9. Phuket, Thái Lan

10. Santiago, Chile

Khám phá thêm chủ đề

