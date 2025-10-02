Tuyến đường bộ ở Việt Nam gây kinh ngạc trên báo Anh

Nhiều người vẫn nói, điểm đến không quan trọng, quan trọng là hành trình. Và đối với một châu lục rộng lớn, đa dạng như châu Á, việc lựa chọn một chuyến đi đường bộ phù hợp là chìa khóa.

Từ những cánh đồng lúa bạt ngàn của Việt Nam đến những vách đá ven biển hiểm trở của Hàn Quốc, tờ Time Out của Anh đã tổng hợp những chuyến đi đường bộ tuyệt vời nhất châu Á, trong đó có tuyến đường ở Việt Nam. Và đừng quên, ở châu Á, bạn có thể thỏa sức sáng tạo với phương tiện di chuyển của mình. Dù là ô tô, xe máy, xe đạp hay tuk tuk, hãy lên đường và khám phá những góc đẹp nhất châu Á.

1.Tuyến đường vòng Mae Hong Son, Thái Lan

Kéo dài khoảng 660 km, tuyến đường vòng này đưa du khách từ thành phố Chiang Mai với những ngôi chùa rải rác, qua tỉnh Mae Hong Son ở phía bắc và quay trở lại. Du khách có thể hoàn thành hành trình trong vòng 12 tiếng, nhưng điều đó có gì thú vị? Vượt qua những con đường núi quanh co sẽ mất từ 4 đến 7 ngày, bao gồm việc dừng chân tại các ngôi chùa vàng, tham quan các bộ tộc miền núi và đi bộ đường dài đến các thác nước ẢNH: Suttipron Srithong

2.Cao tốc Karakoram, Pakistan

Được mệnh danh là "kỳ quan thứ tám của thế giới", đường cao tốc Karakoram (KKH) đảm bảo một chuyến đi đường trường hoành tráng. Nơi đây từng là tuyến đường quan trọng trên Con đường Tơ lụa, trải dài hơn 1.300 km, nối liền Hasan Abdal, Pakistan, với Kashgar, Trung Quốc. Ngày nay, nó được mệnh danh là con đường trải nhựa cao nhất thế giới, một kỳ quan kiến trúc uốn lượn quanh những khối đá hùng vĩ nhất hành tinh và ở độ cao lớn nhất ẢNH: L_B_Photography

3.Tuyến đường 1132, Hàn Quốc

Hãy thuê xe và dạo quanh hòn đảo núi lửa này trên tuyến đường 1132 hoặc vòng xoay Jeju 200 km. Hoặc ghé qua tham quan hang dung nham Manjanggul, leo lên đỉnh Seongsan Ilchulbong và bơi tại bãi biển Baksugijeong. Khi cơn đói cồn cào, hãy ghé vào và thưởng thức món thịt heo đen trứ danh hay bào ngư nướng... ẢNH: goeuncorp

4.Đường Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong khi nhiểu du khách chọn tuyến đường sắt xuyên qua vùng ven biển Việt Nam, đường mòn Hồ Chí Minh lại đi theo tuyến đường tiếp tế nội địa khét tiếng từng được sử dụng trong chiến tranh. Vừa là bài học lịch sử, vừa là chuyến đi đường bộ; do đường hẹp, chuyến đi mang đậm dấu ấn lịch sử này tốt nhất nên được thực hiện bằng xe máy. Các công ty địa phương có thể sắp xếp mọi thứ và giúp bạn đi trên hành trình dài khoảng 1.800 km từ Hà Nội đến TP.HCM hoặc một phần nếu khách không đủ hai tuần để hoàn thành toàn bộ hành trình. Trong ảnh là một đoạn đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Bình cũ ẢNH: Phong Nha Discovery

5.Cao tốc Huyền Trang, Trung Quốc

Còn được gọi là quốc lộ 318, đây là tuyến đường dài nhất Trung Quốc, gần 5.400 km, đi qua nhiều tỉnh thành và vô số quần xã sinh vật. Bắt đầu từ Thượng Hải và kết thúc ngay gần biên giới Nepal thuộc khu tự trị Tây Tạng, đường cao tốc Huyền Trang, băng qua dãy núi Hoành Đoạn, qua các hồ băng và tu viện Tây Tạng. Tuyến đường này cũng nổi tiếng với độ cao và thời tiết thất thường, vì vậy hãy chú ý đến các cảnh báo ẢNH: HelloRF Zcool

6.Quốc lộ 42, Nhật Bản

Còn được gọi là đường ven biển Wakayama, chuyến đi đường ngắn này sẽ đưa bạn rời xa đám đông cuồng nhiệt chụp ảnh và đến một vùng đất ít người biết đến hơn của Nhật Bản. Nằm trên bán đảo Kii nông thôn, cung đường bắt đầu từ phía nam Osaka, tại thành phố Wakayama và kết thúc ở Kumano sau ba tiếng rưỡi lái xe. Tuy nhiên, cung đường tuyệt đẹp này có rất nhiều điểm dừng chân mà có thể mất nhiều ngày để khám phá trọn vẹn ẢNH: Cristi Croitoru

7.Đường cao tốc Pamir, Tajikistan