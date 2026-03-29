Điểm hẹn thời trang mới của giới trẻ

Xu hướng mới của thời trang Việt

Khác với mô hình cửa hàng riêng lẻ thường thấy, "concept store" (cửa hàng phức hợp) là nơi tập trung nhiều thương hiệu được tuyển chọn dựa trên một chủ đề, ý tưởng hay phong cách đặc trưng. Xu hướng này phát triển âm thầm trong ngành thời trang Việt với Compound Garment (2023, TP.HCM), Rue Miche (2024, TP.HCM) và bùng nổ từ nửa cuối năm 2025 đến nay.

Không gian phiên chợ xuân “Tết Fair” do Rue Miche và Bách Tác tổ chức dịp Tết Nguyên đán 2026 tại Union Square (TP.HCM) mang đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ ba miền Bắc, Trung, Nam ẢNH: BTC

Tại Giải thưởng thời trang 2026 (SR Fashion Awards 2026) danh sách đề cử "Khu phức hợp thời trang của năm" có thêm nhiều cái tên đáng chú ý, tọa lạc tại TP.HCM và Hà Nội như 11 Garmentory, 808 Couture, Mozaic Space, The New Playground, Nay Mai, OBJoff, The Raw Compound… Ngoài điểm chung là tập hợp được nhiều thương hiệu trong nước (local brand) trong một không gian thì mỗi cái tên trong số này đều có nét riêng qua các hoạt động workshop, triển lãm, trình diễn âm nhạc, ẩm thực và cà phê.

Chị Trần Hà Mi, đại diện Ban tổ chức SR Fashion Awards, cho biết: "Concept store là cửa hàng thời trang đi theo mô hình Retailtainment (bán lẻ kết hợp giải trí). Đây là nơi bạn đến để mua sắm, ăn bánh, uống cà phê, giao lưu với bạn bè, người cùng sở thích... Mô hình này từng xuất hiện ở VN nhưng đã "chết", nay trở lại trong diện mạo mới mẻ và hợp xu hướng hơn. Các thương hiệu được tuyển chọn phù hợp với cá tính mà đơn vị xây dựng, do vậy cũng tập hợp được số lượng lớn người trẻ có chung cá tính đó. Từ góc nhìn cá nhân, khi bước vào các tổ hợp nhìn thấy không khí đông đúc khiến tôi cảm thấy rất hứng khởi và có hứng thú mua sắm hơn".

Đi vào hoạt động từ tháng 10.2024, Rue Miche hiện có 2 chi nhánh tại TP.HCM và là một trong số những cái tên được đánh giá cao về sự đồng nhất trong phong cách và chất lượng sản phẩm. Tập trung hơn 70 thương hiệu bao gồm thời trang, phụ kiện và sản phẩm phong cách sống, đơn vị này thu hút lượng lớn người trẻ với 56% khách hàng ở độ tuổi từ 16 - 25 và một nửa số khách ghé thăm là du khách quốc tế. Bên cạnh đó, nơi đây còn trở thành không gian cho các buổi triển lãm, workshop, chợ thủ công mỹ nghệ… và cả sàn runway thường niên.

Một góc không gian của The Raw Compound (Hà Nội) ẢNH: THERAWCOMPOUND

Tại Hà Nội, The Raw Compound gia nhập "đường đua" concept store đang lên với không gian rộng thoáng hơn 700 m2 vào tháng 8.2025. Người sáng lập địa chỉ này là Hùng Phạm, một nhà sáng tạo nội dung, KOL có tiếng trong ngành nên nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm quen thuộc của cộng đồng yêu thời trang thủ đô. Không gian được chia thành hai khu riêng biệt dành cho các thương hiệu streetwear quen thuộc với giới trẻ và khu vực trưng bày giới hạn bộ sưu tập của hơn 30 local brand Việt.

Điểm đến giàu cảm hứng giữa đô thị

Minh Luân (24 tuổi) cho biết anh thích các sản phẩm độc đáo tại Rue Miche Phùng Khắc Khoan hơn sự trải rộng của chi nhánh cửa hàng đặt tại Union Square (TP.HCM). Với 11 Garmentory (TP.HCM), anh đánh giá cao sự trẻ trung - điều giúp đơn vị này dễ tiếp cận với giới trẻ và các thiết kế cũng dễ ứng dụng hơn. Nhà thiết kế của Liniss chia sẻ: "Ngoài mua sắm cho bản thân thì các địa chỉ này là nơi tôi tìm hiểu về xu hướng và sự phát triển của ngành thời trang. Tôi được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm kể cả những kiểu trang phục tôi không mặc vì chúng giúp ích cho công việc thiết kế".

Thái Thùy Linh (24 tuổi) đang làm việc tại công ty công nghệ kiêm KOL bán thời gian biết đến các concept store qua bạn bè và mạng xã hội. Cô nói bản thân dần thay đổi thói quen mua sắm khi hiểu rõ hơn về phong cách cá nhân. Dịp cuối tuần hoặc khi cần tìm cảm hứng mới, cô thường ghé hai địa chỉ quen là Rue Miche và The New Playground (TP.HCM). Cảm giác được khám phá, trải nghiệm nhiều phong cách, cá tính khác nhau mà vẫn tiện lợi chính là điều khiến cô quay lại nhiều lần. "Người trẻ không chỉ tìm một chiếc váy đẹp hay chiếc áo hợp xu hướng mà còn tìm một nơi khiến họ thấy mình thuộc về, thấy mình được truyền cảm hứng và có thể kết nối với những giá trị thẩm mỹ phù hợp với bản thân", Linh nói.

Từ góc độ của người làm nội dung trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và phong cách sống, Thùy Linh đánh giá concept store đang trở thành một điểm đến giàu cảm hứng, phản ánh tinh thần của đời sống đô thị hiện đại, nơi ranh giới giữa mua sắm, thư giãn, giao lưu và thưởng thức văn hóa ngày càng giao thoa. Tuy nhiên cô cho rằng mỗi đơn vị cần sự đầu tư nghiêm túc về trải nghiệm tổng thể chứ không chỉ dừng ở việc gom nhiều thương hiệu về cùng một chỗ. Người trẻ hiện nay khá nhạy với tính chân thật. Họ có thể nhận ra ngay đâu là một không gian được xây dựng có bản sắc, có cộng đồng, tinh thần riêng và đâu chỉ là một nơi "đẹp để check-in".