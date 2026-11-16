Diễm Hương mở nhà hàng ở Canada, tiết lộ cuộc sống hiện tại

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ tin vui khi nhà hàng chuyên về phở và bún bò tại Canada chuẩn bị đi vào hoạt động. Theo người đẹp, cô quyết định kinh doanh nhà hàng một phần vì sở thích của người thân, trong khi chồng lại có khiếu trong chuyện bếp núc. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để hoa hậu có nguồn thu nhập lo cho các con.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Diễm Hương nói từ thời điểm mới quen biết chồng, cô đã từng hỏi anh về việc sẽ làm gì khi sang Canada. Ngoài yêu thích xe, người bạn đời của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 còn có ý định mở nhà hàng vì trước đó cũng từng kinh doanh trong 3 năm.

Lý do Diễm Hương rẽ hướng kinh doanh

Diễm Hương mở nhà hàng chuyên về phở, bún bò tại xứ người Ảnh: NVCC

Khi sang xứ người, Diễm Hương dành thời gian quan sát để xem chồng thích làm gì và cơ hội phát triển trong lĩnh vực nào sẽ cao hơn. Khi sống chung, mỹ nhân 9X có dịp thưởng thức các món ăn do người bạn đời thực hiện. Từ đó cô nhận ra rằng chồng có năng khiếu ở lĩnh vực này.

“Sau đó tôi tiếp tục quan sát, nói với chồng rằng hãy suy nghĩ thật kỹ xem anh ấy muốn làm gì. Trải qua nhiều lần cùng thảo luận, trao đổi, anh ấy chia sẻ về mong muốn mở một nhà hàng. Tôi phải hỏi lại xem anh đã chắc chưa, vì nếu muốn thì phải tập trung vào một thứ thôi và phải làm cho bằng được, các mảng khác dù có làm ra tiền cũng phải gác sang. Thế là vợ chồng tôi lên ý tưởng cho nhà hàng từ 3 năm trước”, Diễm Hương kể lại.

Theo Diễm Hương, hành trình để có một cửa hàng tại Canada như hiện tại không hề đơn giản. Trước đó, cô và người bạn đời phải dành thời gian nghiên cứu mặt bằng, thói quen ăn uống, đời sống người dân… “Khi có đủ thông tin, tôi bắt đầu đưa ra ý tưởng và chiến lược, còn chồng sẽ dựa vào kinh nghiệm sinh sống tại Canada nhiều năm để hoàn thiện ý tưởng đó”, cô kể.

Diễm Hương có cuộc sống viên mãn bên chồng ở Canada. Người đẹp cho biết cả hai đang nỗ lực để chăm lo cho tương lai của con Ảnh: NVCC

Diễm Hương nói thêm nhà hàng phở là một mô hình đặc thù khi nhắc về Việt Nam. Tại chỗ người đẹp 9X sinh sống, trong bán kính 2 km có đến 5 - 6 quán ăn của người Việt. Do đó, cô chọn chỉ chuyên về phở và bún bò với mong muốn mang lại cảm giác quen thuộc, nhưng cũng là một mô hình mới tại Canada - một quán chuyên món ăn đặc trưng thay vì bán quá nhiều món.

Lựa chọn này cũng đặt vợ chồng Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 trước một thách thức mới - phải nâng cấp công thức. Người đẹp 9X tiết lộ cô cũng dành thời gian để học cách nấu bún bò, sau đó người bạn đời sẽ nghiên cứu để hoàn thiện món ăn này trước khi mở bán. “Tuy là quán Việt nhưng chúng tôi đặt mục tiêu phải phù hợp với thói quen ăn uống mới. Khó khăn lớn nhất vẫn là tìm mặt bằng, xin giấy phép… Đó là một hành trình dài”, cô kể.

Sau khi lập gia đình và sang Canada sinh sống, Diễm Hương đón tin vui khi có thêm thành viên mới. Dù bận rộn với công việc, người đẹp nỗ lực cân bằng thời gian chăm sóc con và thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình. “Vì con còn nhỏ nên vợ chồng tôi mới quyết tâm làm để các con có tương lai tươi sáng. Chi phí học tập bên này rất đắt đỏ. Mở một quán ăn, mình xác định là cực thân. Nhưng vì các con, chắc chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa và vượt qua thôi”, cô bày tỏ.