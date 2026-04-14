'Điểm mặt' 6 nhà đầu tư trạm dừng nghỉ ì ạch tiến độ

Cục Đường bộ vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam yêu cầu thúc tiến độ dự án, gồm liên danh Petrolimex; liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát; liên danh T&T - 19/5 - Trung Phương - Đông Bắc; liên danh Thành Thành Nam - Châu Thành - Việt Hàn - Sài Gòn Investment - Thành Thành Công Lâm Đồng.
Theo Cục Đường bộ, đến nay đã có 15/21 trạm dừng nghỉ khai thác một số công trình dịch vụ công phục vụ nhu cầu giao thông trên cao tốc.
Tuy nhiên, vẫn còn 6 trạm, gồm trạm Vĩnh Hảo - PhanThiết Km144+560 chưa thi công do vướng mặt bằng. Các trạm QL45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa hoàn thành công trình dịch vụ công.
Theo tiến độ hợp đồng đã ký kết, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía đông cơ bản phải hoàn thành trong quý 1 - 2/2026 (trừ các trạm vướng mắc hoặc mới nhận bàn giao mặt bằng).
Thời gian qua, dù Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản đôn đốc, cảnh báo và yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhưng tiến độ thi công các trạm rất chậm, không đáp ứng yêu cầu.
Một số trạm đã khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu nhưng chưa hoàn thành đường ra, vào trạm và khu vực bãi đỗ xe theo thiết kế; nhiều trạm chưa hoàn thành cây xăng, trạm sạc phục vụ cung cấp nhiên liệu.
Cục Đường bộ nhìn nhận, việc các trạm dừng nghỉ chậm tiến độ có nguyên nhân chủ quan và thuộc trách nhiệm của một số nhà đầu tư như không quyết liệt triển khai, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng..., nhất là liên danh Petrolimex, liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát.
Việc đầu tư hoàn thành các trạm dừng nghỉ để phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và là một trong các điều kiện để triển khai thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Do đó, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công trước 30.4, hoàn thành toàn bộ trạm theo tiến độ hợp đồng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.
Nếu vi phạm các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng và pháp luật, nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm và Cục Đường bộ sẽ xem xét xử lý theo quy định.
Đồng thời, cục cũng yêu cầu ban quản lý dự án phối hợp với địa phương để xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại dự án trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144+560.
