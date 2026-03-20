Phạt nguội hàng loạt ô tô dừng đỗ sai ở lối ra vào trạm dừng nghỉ cao tốc

Quế Hà
Quế Hà
20/03/2026 07:55 GMT+7

Cảnh sát giao thông đã ghi hình, xử lý phạt nguội nhiều tài xế tự ý dừng, đỗ không đúng quy định trên đường dẫn ra vào trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 20.3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã ghi hình, xử lý phạt nguội nhiều trường hợp ô tô vi phạm lỗi dừng, đỗ tại nơi có biển cấm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Theo lực lượng tuần tra, chỉ trong ngày 18.3, tổ công tác đã phát hiện 22 phương tiện vi phạm khi dừng, đỗ tại khu vực đường dẫn ra vào trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Tất cả các trường hợp đều được ghi lại hình ảnh để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Theo quy định tại điểm e, khoản 3, điều 6, Nghị định 168/NĐ-CP, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, tình trạng vi phạm chủ yếu xuất phát từ tâm lý tiện lợi cá nhân của một số tài xế khi tự ý dừng, đỗ tại khu vực có biển cấm, nhất là trên các đường dẫn ra vào trạm dừng nghỉ

Trong khi đó, bên trong các trạm dừng nghỉ đã được bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, đầy đủ diện tích và điều kiện để phương tiện dừng, đỗ an toàn. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn bỏ qua quy định, lựa chọn dừng, đỗ sai vị trí, gây mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

"Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là khi các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao. Việc dừng xe sai quy định có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng, nên phải xử lý nghiêm", một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế phải tuân thủ quy định, không dừng, đỗ sai vị trí trên cao tốc, hoặc đường ra vào trạm dừng nghỉ nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người tham gia giao thông.

