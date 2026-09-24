Điểm mặt những flagship đình đám trong năm 2026

Khi chi phí smartphone ngày càng đắt đỏ khiến các mẫu giá rẻ gần như "tuyệt chủng", nhiều người dùng bắt đầu quan tâm đến việc chi tiêu thêm cho các mẫu cao cấp, hay flagship. Tuy nhiên, tùy nhu cầu sử dụng mà người dùng sẽ phải tính toán cho các mẫu sản phẩm khác nhau.

Dưới đây là bảng xếp hạng các flagship đình đám được chú ý trong năm 2026 dựa trên phần cứng, giá cả và giá trị tổng thể.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra gây ấn tượng với thiết kế gập siêu mỏng và phần cứng cao cấp hàng đầu. Thiết bị có cấu trúc kính gập siêu mỏng, màn hình chính bên trong rộng 8 inch và chip Snapdragon 8 Elite. Với mức giá 52,99 triệu đồng, Galaxy Z Fold8 Ultra hiện là mẫu điện thoại đắt nhất trong danh sách.

Galaxy Z Fold8 Ultra kết hợp smartphone và tablet thành một ẢNH: KHƯƠNG NHA

Được định vị là một thiết bị siêu cao cấp, Galaxy Z Fold8 Ultra nhắm đến người dùng chuyên nghiệp và những người tiên phong trong công nghệ muốn tìm kiếm trải nghiệm đa nhiệm giữa tablet và smartphone.

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max mới ra mắt đi kèm phần cứng mạnh mẽ, hệ thống làm mát bằng buồng hơi tiên tiến và giá trị bán lại cao. Thiết bị được trang bị chip A20 Pro 2nm, màn hình Super Retina XDR 6,9 inch (120 Hz) và hệ thống ba camera 48 MP với khẩu độ thay đổi.

Giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max là 41,99 triệu đồng. Mặc dù đây là mức giá khá cao, nhưng chính sách thu cũ đổi mới từ các cửa hàng cũng như Apple sẽ giúp giảm giá thành cho người dùng. Đặc biệt, với các bản cập nhật hệ điều hành lâu dài, người dùng sẽ giảm đáng kể chi phí sử dụng.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro nổi bật với khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp với phần cứng camera đặc biệt. Sản phẩm được trang bị màn hình AMOLED LTPO 120 Hz, chip MediaTek Dimensity 9500, giao diện OriginOS 7 và cảm biến camera tùy chỉnh cho điều kiện thiếu sáng.

Vivo X300 Pro là lựa chọn hấp dẫn cho những người đam mê nhiếp ảnh ẢNH: KHẢI MINH

Với mức giá 34,99 triệu đồng, Vivo X300 Pro được định vị ngang hàng với nhiều mẫu điện thoại cao cấp và là lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê nhiếp ảnh. Thiết bị kết hợp kính quang học tùy chỉnh với các chế độ chụp ảnh thiếu sáng chuyên dụng, mang đến lợi thế so với các đối thủ đắt tiền hơn.

Galaxy S26 Ultra

Là một trong những mẫu smartphone cao cấp được săn đón nhất đầu năm 2026, Galaxy S26 Ultra nổi bật với hệ thống camera đa năng, chức năng bút S Pen tích hợp và công nghệ màn hình tiên tiến. Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tùy chỉnh, thiết bị có màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch, cảm biến chính 200M P và pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Mức giá 36,99 triệu đồng được cho là khá đắt, nhưng Galaxy S26 Ultra mang lại giá trị cao cho người dùng chuyên nghiệp và các nhà thiết kế di động nhờ hệ thống camera 200 MP và lớp kính cường lực Gorilla Glass Armour chống chói.

Motorola Razr Fold

Mẫu smartphone gập mới của Motorola, Razr Fold, đang gây ấn tượng với khả năng đa màn hình linh hoạt và mức giá hấp dẫn trong phân khúc. Đây là thiết bị được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5, bản lề titan mượt mà, màn hình trong không nếp gấp cùng hệ thống camera kép mạnh mẽ.

Motorola Razr Fold sở hữu bản lề titan mượt mà ẢNH: KHẢI MINH

Sở hữu cấu hình mạnh mẽ, mức giá 45,99 triệu đồng của Razr Fold rẻ hơn Galaxy Z Fold8 Ultra, giúp máy trở thành lựa chọn tốt cho những ai muốn trải nghiệm một sản phẩm năng suất thực sự với màn hình gập mà giá bán không vượt quá ngưỡng 50 triệu đồng.