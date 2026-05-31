Diễm My 9X tiết lộ cuộc sống sau khi kết hôn với chồng doanh nhân

Thời gian qua, đoạn trích nhân vật Helen (do Diễm My 9X thủ vai) trong bộ phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn (năm 2017) được dân mạng chia sẻ rầm rộ trở lại. Màn bắn thoại dài chứa hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành như: “Đã chạy cườm thì không cần lật mép. Còn muốn lật mép lộ chỉ để tạo kiểu thì đi theo hướng pastiche…”. Cách nhả thoại dứt khoát, tự tin cùng thần thái sắc lạnh của nữ diễn viên nhanh chóng biến phân đoạn này thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ lời thoại, tạo hình của Diễm My 9X trong phim cũng được khán giả nhắc lại như một điểm sáng về phong cách. Nữ diễn viên xuất hiện với kiểu tóc bob ngắn siêu gọn cùng phần mái dài ôm sát gương mặt. Đây là kiểu tóc rất kén người diện vì dễ làm lộ khuyết điểm hoặc khiến gương mặt trông cứng nhắc. Thế nhưng, mỹ nhân sinh năm 1990 vẫn “cân đẹp” phong cách này nhờ đường nét thanh thoát. Cô kết hợp cùng phong cách trang điểm tông trầm với đôi mắt mèo sắc lẹm và màu môi đỏ rượu. Tổng thể này tạo nên một diện mạo cực kỳ quyền lực, bí ẩn và cuốn hút cho nhân vật.

Tạo hình của Diễm My 9X trong phim Cô Ba Sài Gòn ẢNH: ĐPCC

Phân cảnh trong phim bỗng “viral” trở lại khi cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin tạp chí Vogue sắp ra mắt ấn bản chính thức tại Việt Nam và siêu phẩm Hollywood The Devil Wears Prada 2 được chiếu trên toàn cầu. Chính vì vậy, nhân vật Helen do Diễm My 9X thủ vai được cư dân mạng gọi tên trở lại như một “fashion icon đi trước thời đại”. Thậm chí, nhiều người còn mong chờ nữ diễn viên sẽ là gương mặt cho số báo đầu tiên của Vogue tại Việt Nam.

Chia sẻ với Thanh Niên, Diễm My 9X bày tỏ sự bất ngờ khi vai diễn cũ của mình bất ngờ "hot" trở lại. Nữ diễn viên bày tỏ sự thích thú khi thấy các trang mạng xã hội liên tục đăng lại hình ảnh và làm ảnh chế về nhân vật của cô. Đối với người đẹp, đây là một niềm hạnh phúc lớn khi đứa con tinh thần vẫn còn được khán giả nhớ đến và nhắc lại sau gần một thập niên.

Sao phim Mùa hè sôi động chia sẻ điều cô tự hào nhất là bộ phim đã góp phần thay đổi thói quen diện trang phục truyền thống của giới trẻ, đặc biệt là áo dài. Trước thời điểm bộ phim ra mắt, trang phục truyền thống rất ít khi được giới trẻ lựa chọn. Hầu như chỉ có những người lớn tuổi mới diện áo dài vào dịp tết. Nhưng giờ đây, người Việt ở mọi lứa tuổi đều rộn ràng diện áo dài vào mỗi dịp tết đến xuân về. “Đó giống như một cột mốc ý nghĩa làm thay đổi phong cách ăn mặc của mọi người vào những dịp đặc biệt của Việt Nam”, nữ diễn viên bộc bạch.



Trong Cô Ba Sài Gòn, Helen là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, một người phụ nữ hiện đại, độc lập, tài năng nhưng cũng vô cùng độc đoán và cầu toàn, cứ xuất hiện là khiến người khác áp lực ẢNH: NVCC

Đối mặt với trầm cảm sau sinh

Sau khi kết hôn và sinh con, Diễm My tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Cô tạm dừng đóng phim để dành toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tổ ấm. Thời gian gần đây, cô dần xuất hiện lại tại một sự kiện giải trí, thời trang… khi quý tử đã cứng cáp hơn. Với nữ diễn viên, hành trình làm mẹ không chỉ mở ra một chương mới trong cuộc sống. Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, Diễm My 9X bộc bạch: "Chính những trải nghiệm làm mẹ, làm vợ đã giúp tôi có cái nhìn bao quát, sâu sắc và thấu cảm hơn với cuộc đời".

Chia sẻ về khoảng thời gian bỉm sữa, Diễm My 9X thừa nhận cô từng rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh khi cơ thể và tinh thần đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Thời điểm đó, cô luôn có những suy nghĩ tiêu cực và u ám. Chỉ một thay đổi nhỏ của con như bú ít hơn bình thường, ăn không đủ hay ốm sốt cũng khiến cô lo lắng quá mức.

Đặc biệt, cô hoàn toàn không nhận ra bản thân đang mắc bệnh. Nữ diễn viên trải lòng: "Tôi liên tục rơi vào vòng lặp tự trách mình mỗi khi con bú không đủ, lười ăn, ngủ không sâu giấc hay mỗi lúc bé bị ốm sốt. Cảm giác bất lực và xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân khiến tâm lý tôi thời điểm đó cực kỳ nhạy cảm".

Nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi luôn có sự đồng hành của mẹ chồng trong hành trình chăm sóc con nhỏ ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, nữ diễn viên thừa nhận khủng hoảng còn đến từ việc nuôi con cứng nhắc theo sách vở và các tài liệu hiện đại trên mạng. May mắn, Diễm My 9X nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ mẹ chồng. Người đẹp thừa nhận rằng nếu không có bà, hành trình làm mẹ của cô chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Nữ diễn viên kể mẹ chồng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Dù vậy, không ít lần giữa hai mẹ con xuất hiện những quan điểm khác nhau trong cách nuôi dạy con. Thời gian đầu, cô luôn áp dụng các kiến thức chăm con một cách rập khuôn và cứng nhắc. Việc này vô tình khiến em bé khóc nhiều hơn và có phản ứng không hợp tác.

Cô từng cảm thấy hơi buồn và chạnh lòng vì bản thân đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, sau khi áp dụng vào thực tế, cô nhận ra không phải phương pháp nào cũng phù hợp với con mình. Theo cô, việc nuôi dạy trẻ cần dựa trên đặc điểm và nhu cầu riêng của từng đứa trẻ thay vì áp dụng một cách máy móc.

Diễm My 9X cảm thấy may mắn khi được chồng thấu hiểu

Trải qua những bỡ ngỡ ban đầu trên hành trình làm mẹ bỉm sữa, nữ diễn viên cho rằng điều quý giá nhất cô nhận được trong khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý là sự đồng hành và chia sẻ từ ông xã.

Sao phim Mỹ nhân kế cảm thấy hạnh phúc khi bạn đời là người rất chịu khó trò chuyện và sẻ chia cùng cô. Anh không bao giờ có tư tưởng bảo thủ hay áp đặt ý kiến cá nhân lên vợ. Ngược lại, ông xã luôn cởi mở đón nhận và tìm hiểu kỹ nguyên nhân đằng sau mỗi hành động của bạn đời. Người đẹp chiêm nghiệm: "Nhiều người khi càng có tuổi sẽ càng sợ thay đổi hoặc né tránh thừa nhận cái sai của bản thân". Tuy nhiên, chồng cô lại làm được điều ngược lại một cách rất dễ dàng.

Dù vậy, Diễm My 9X thừa nhận cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc xích mích. Mỗi khi gặp chuyện khó chịu, nữ diễn viên thường có xu hướng im lặng và giữ kín trong lòng. Hiểu được tính cách của vợ, ông xã luôn là người chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Anh luôn kiên nhẫn gặng hỏi và mở lòng lắng nghe mọi tâm tư, khúc mắc từ phía cô. Từ kinh nghiệm cá nhân, nữ diễn viên khẳng định mấu chốt để giải quyết mọi bất đồng trong gia đình là phải thẳng thắn chia sẻ cùng nhau.

Ông xã doanh nhân luôn là chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng lắng nghe và chủ động cùng Diễm My 9X tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống gia đình ẢNH: NVCC

Về việc lấy lại vóc dáng sau sinh, Diễm My 9X tiết lộ bản thân vẫn chưa thể trở về số cân nặng ban đầu. Cơ thể cô hiện tại vẫn còn thừa 8 kg so với trước khi kết hôn. Người đẹp giải thích rằng vóc dáng của cô bị phù và tích nước là do ảnh hưởng của hormone trong suốt thời gian cho con bú. Sau khoảng 7 - 8 tháng, cô quyết định ngưng cho con bú. Lúc này, cơ thể của nữ diễn viên mới bắt đầu tự "xẹp" xuống và thon gọn trở lại.

Sao phim Gái già lắm chiêu cho biết cô cũng áp dụng chế độ tập luyện rất sớm. Dù phải sinh mổ, cô vẫn bắt đầu tập các bài yoga nhẹ nhàng chỉ sau một tháng sinh con. Thói quen vận động này đã được cô duy trì xuyên suốt thai kỳ. Trong cuộc sống hằng ngày, nữ diễn viên duy trì việc ăn uống bình thường và không chăm sóc da cầu kỳ. Cô nhấn mạnh phụ nữ sau sinh và đặc biệt trên 30 tuổi nên đa dạng hóa việc tập luyện để giúp cơ thể săn chắc chứ không nên quá áp lực vào mục tiêu giảm cân ngay lập tức.

Nhờ kiên trì tập luyện các môn thể thao từ sớm giúp sao phim Gái già lắm chiêu lấy lại vóc dáng săn chắc sau khi sinh con ẢNH: NVCC

Dù dành toàn tâm toàn ý cho tổ ấm, Diễm My 9X khẳng định bản thân vẫn rất yêu nghề. Ngọn lửa đam mê bên trong cô vẫn luôn hừng hực và máu lửa như thuở ban đầu. Trở lại trong một chương trình giải trí gần đây, người đẹp vẫn giữ tinh thần quyết chiến và chơi hết mình trong từng thử thách. Nữ diễn viên cảm nhận nguồn năng lượng của bản thân ở hiện tại không thay đổi kể từ khi kết hôn và sinh con.

Song song đó, Diễm My 9X cho biết, khi con đã bắt đầu khôn lớn bản thân cũng bắt đầu nhớ nghề và muốn được trở lại với phim ảnh. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được trở lại với niềm đam mê nghệ thuật. Cô cho biết, nếu có cơ hội trở lại màn ảnh sẽ mong muốn được tham gia những tác phẩm khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật, các câu chuyện về gia đình, những lát cắt mang tính thời sự của đời sống xã hội hoặc các dự án lịch sử... "Tôi thích những đề tài khai thác chiều sâu con người, các mối quan hệ trong gia đình hay những câu chuyện phản ánh xã hội. Đó là những dạng vai diễn mà tôi muốn thử sức trong thời gian tới", mỹ nhân màn ảnh rộng chia sẻ.