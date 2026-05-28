Hứa Vĩ Văn trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi 46

Ở tuổi 46, Hứa Vĩ Văn vẫn giữ phong thái lịch lãm quen thuộc nhưng không còn quá bận tâm đến hào quang hay những kỳ vọng mà công chúng từng đặt lên mình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên cho biết điều anh theo đuổi hiện tại không còn là danh tiếng hay doanh thu phòng vé, mà là giá trị nghề nghiệp lâu dài.

Xuất hiện trong chương trình, Hứa Vĩ Văn có nhiều chia sẻ đáng chú ý về con đường nghệ thuật. Nam diễn viên tiết lộ bộ phim Mưa đỏ chính là bước ngoặt khiến anh thay đổi suy nghĩ về nghề.

Trước đó, anh từng từ chối nhiều dự án thương mại trong suốt 2 năm vì không tìm thấy cảm hứng. Dù chỉ đảm nhận vai phụ trong Mưa đỏ, Hứa Vĩ Văn vẫn dành 3 tháng để tập huấn quân sự nghiêm ngặt cùng ê kíp.

“4 giờ sáng đã phải dậy tập luyện. Tôi lái xe từ TP.HCM xuống Củ Chi mỗi ngày để tập quân sự, tập thể lực. Tất cả diễn viên đều được huấn luyện như nhau, không có chuyện vai chính hay người nổi tiếng được ưu tiên”, nam diễn viên 7X kể.

Hứa Vĩ Văn với tạo hình nhân vật Nguyễn Thành trong phim Tận hiến, tác phẩm khai thác đề tài tình báo gắn với bối cảnh lịch sử Việt Nam ẢNH: NSX

Điều khiến Hứa Vĩ Văn ấn tượng nhất không phải doanh thu của bộ phim mà là tinh thần tập thể và cảm giác tự hào khi được góp sức cho một tác phẩm về lịch sử, đất nước. Sau dự án này, nam diễn viên xác định sẽ ưu tiên những dòng phim chính luận, phim về con người và quê hương Việt Nam thay vì chỉ chạy theo yếu tố phòng vé.

“Tôi không muốn chỉ đóng phim trăm tỉ nữa. Điều tôi cần là một lý tưởng nghề nghiệp, cảm giác tự hào khi mình làm được điều gì đó ý nghĩa”, anh chia sẻ.

Nhiều năm qua, Hứa Vĩ Văn thường được khán giả gọi bằng những danh xưng như “soái ca”, “nam thần màn ảnh”. Tuy nhiên, anh cho rằng chính hình ảnh đó từng khiến mình bị đóng khung trong các dạng vai hoàn hảo, lịch lãm.

Nam diễn viên tiết lộ suốt gần 10 năm qua, anh chủ động nhận những vai già hơn tuổi, vai xấu hoặc gai góc để chứng minh khả năng diễn xuất thay vì chỉ xuất hiện với hình tượng đẹp trai quen thuộc. Hứa Vĩ Văn chia sẻ thêm về tạo hình của anh trong vai một vị quan văn thời Vua Đinh trong dự án Hộ linh tráng sĩ thậm chí khiến nhiều đồng nghiệp khi gặp ở trường quay cũng phải ngỡ ngàng không nhận ra.

Hứa Vĩ Văn quan niệm độc thân không đồng nghĩa cô đơn

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hứa Vĩ Văn bày tỏ quan điểm: “Chắc gì chúng ta kết hôn là đã hạnh phúc, chắc gì chúng ta một mình là không hạnh phúc?”. Theo anh, hạnh phúc không nằm ở việc có gia đình hay không, mà đến từ việc mỗi người hiểu mình cần gì và tự tạo niềm vui cho chính bản thân.

Hứa Vĩ Văn cho rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào chuyện kết hôn hay độc thân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH SAO CHECK

Nam diễn viên cho rằng nhiều người đang vô tình đặt kỳ vọng hạnh phúc vào người khác thay vì tự hoàn thiện cảm xúc của mình. Với anh, một mối quan hệ lý tưởng phải xuất phát từ sự thấu hiểu, đồng hành chứ không phải áp lực hay ràng buộc.

“Tôi nghĩ ai đến với mình cũng cần là người chia sẻ được với mình, chứ không phải gánh nặng. Hạnh phúc là điều mình có thể tự tạo ra và lan tỏa đến mọi người”, anh bộc bạch.

Sau ánh đèn sân khấu, Hứa Vĩ Văn chọn cuộc sống khá giản dị. Khi không đóng phim, anh dành thời gian cho gia đình, chăm sóc thú cưng và vẽ tranh. Ít ai biết nam diễn viên từng học mỹ thuật và đã có 4 triển lãm cá nhân. Với anh, hội họa là khoảng lặng cần thiết để nuôi dưỡng cảm xúc, giữ tâm hồn không bị khô cứng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi U.50, Hứa Vĩ Văn không còn chạy theo danh tiếng hay những tiêu chuẩn xã hội áp đặt. Anh chọn sống chậm, làm nghề bằng lý tưởng và tìm niềm vui từ những điều giản dị nhất. Với nam diễn viên, hạnh phúc không nằm ở việc phải trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt người khác, mà là được sống đúng với điều mình mong muốn.