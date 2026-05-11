Hứa Vĩ Văn tiết lộ gian nan quay phim lịch sử ở biên giới Việt - Lào

Bốn tập đầu của Tận hiến xoay quanh cuộc đời hoạt động tình báo của nhân vật Nguyễn Thành do Hứa Vĩ Văn thủ vai. Trong phim, Nguyễn Thành đưa vợ con sang Lào dưới vỏ bọc về thăm quê ngoại nhưng thực chất là bắt đầu nhiệm vụ trà trộn vào hàng ngũ đối phương để thu thập tin mật phục vụ kháng chiến.

Chia sẻ về phản ứng của khán giả sau các tập phát sóng đầu tiên, Hứa Vĩ Văn cho biết anh bất ngờ khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nam diễn viên cho rằng sức hút của phim đến từ việc khai thác đề tài tình báo kết hợp yếu tố lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc đời Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc.

Hứa Vĩ Văn trong tạo hình nhân vật Nguyễn Thành phim Tận hiến, tác phẩm khai thác đề tài tình báo gắn với bối cảnh lịch sử Việt Nam Ảnh: NSX

Hứa Vĩ Văn và hành trình nhập vai Nguyễn Thành

Theo Hứa Vĩ Văn, ngay từ khi đọc kịch bản anh đã bị cuốn hút bởi hành trình nhiều biến động của nhân vật. Nam diễn viên nói cuộc đời của nhân vật ngoài đời có nhiều chi tiết “giàu chất điện ảnh”, khiến anh cảm thấy hứng thú khi hóa thân.

“Chỉ có nghề diễn viên mới cho mình cơ hội được sống cùng một con người đặc biệt như vậy”, anh chia sẻ.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung chính luận, bộ phim còn nhận nhiều quan tâm nhờ sự thay đổi hình ảnh của Hứa Vĩ Văn. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, gai góc hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Ngoài các phân đoạn hành động và tâm lý, Hứa Vĩ Văn cho biết thử thách lớn nhất trong quá trình quay phim lại đến từ việc diễn cùng các diễn viên nhí. Anh nói trẻ nhỏ khó duy trì trạng thái ổn định khi ghi hình, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng bức và lịch quay kéo dài.

Nam diễn viên kể có bé chỉ khoảng ba tuổi, vẫn trong giai đoạn uống sữa nên thường mệt, quấy khóc khi phải di chuyển liên tục. Mỗi khi như vậy, cả ê kíp phải dành nhiều thời gian dỗ dành để giữ tâm lý cho các bé trước khi quay tiếp.

Hứa Vĩ Văn trong một phân đoạn thể hiện nội tâm giằng xé của nhân vật Ảnh: NSX

Theo Hứa Vĩ Văn, để tạo được cảm xúc gia đình chân thật trên màn ảnh, anh cùng đoàn phim thường xuyên trò chuyện, chơi đùa với các diễn viên nhí nhằm tạo sự gần gũi. Anh cho rằng sự kiên nhẫn của toàn bộ ê kíp là yếu tố quan trọng giúp các cảnh quay hoàn thành thuận lợi.

“Điều khiến tôi vui nhất là khán giả tin vào tình cảm cha con trong phim”, anh nói.

Hứa Vĩ Văn cũng cho biết hành trình thực hiện Tận hiến kéo dài trong nhiều điều kiện khắc nghiệt, khác biệt so với các dự án truyền hình thông thường. Anh mô tả không khí làm việc của đoàn phim giống như “những chiến sĩ” cùng chung mục tiêu tái hiện hình ảnh người tình báo thầm lặng.

Theo nam diễn viên, từ bộ phận ánh sáng, âm thanh, phục trang đến các nhân sự hậu cần đều phải làm việc với cường độ cao trong nhiều bối cảnh khó khăn. Sau gần một năm đóng máy, nhiều thành viên trong đoàn vẫn giữ thói quen nhắn tin, trao đổi với nhau sau mỗi tập phát sóng.

Bên cạnh những lời khen về nội dung và diễn xuất, một số khán giả cũng góp ý phần phụ đề trong các cảnh thoại tiếng Lào xuất hiện khá nhanh, gây khó khăn cho việc theo dõi, đặc biệt với người lớn tuổi.

Dù vậy, bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả yêu thích dòng phim lịch sử, chính luận. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến đánh giá cao cách xây dựng nhân vật cũng như bối cảnh phim gắn với hoạt động tình báo thời chiến.