Lý do diễn viên phim trăm tỉ của Trấn Thành khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 188 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo. Đảm nhận vai trò khách mời là ca sĩ LyLy và diễn viên Vĩnh Đam. Cả hai cùng hợp sức vượt qua các thử thách từ ban tổ chức, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong chương trình, câu chuyện của Trần Lê Trúc Mai khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sống thiếu tình thương của ba mẹ từ khi còn nhỏ, cô bé hiện đang sống cùng bà ngoại là Kim Phượng (sinh năm 1968) tại một căn trọ nhỏ ở TP.HCM. Hiện tại, nguồn sống của cả hai chủ yếu dựa vào việc bán vé số của bà Phượng. Tuy nhiên, vì tuổi cao và bệnh tật khiến ngày càng khó khăn trong việc mưu sinh. Vì mắt yếu, có lúc bà tính nhầm tiền hoặc bị giật vé số, dẫn đến nợ đại lý khoảng 5 triệu đồng.

LyLy và MC Thanh Thảo động viên Trúc Mai trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Những ngày nghỉ học Mai thường đi bán vé số phụ để bà có thêm thời gian nghỉ ngơi. Từ năm lớp 7, cô bé may mắn được một mạnh thường quân hỗ trợ học phí, nhưng hiện việc giúp đỡ cũng phải tạm dừng vì khó khăn kinh tế. Điều khiến Mai lo sợ nhất là một ngày nào đó em không thể tiếp tục đến trường.

Dù cuộc sống nhiều thiếu thốn, Mai vẫn luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành thợ làm bánh. Em chưa từng trách cha mẹ vì đã bỏ đi, bởi với em, chỉ cần còn bà ngoại bên cạnh đã là điều quý giá nhất. Chính vì vậy, Mai luôn cố gắng học thật tốt để bà yên lòng.

Thanh Thảo không giấu được sự xót xa trước hoàn cảnh của Mai khi từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương gia đình, không biết mặt cha, chưa kịp lớn thì mẹ cũng rời đi. Tuy vậy, nữ MC vô cùng khâm phục nghị lực của bà ngoại khi suốt nhiều năm qua vẫn tần tảo nuôi cháu ăn học, dù cuộc sống thiếu thốn và bản thân ngày càng suy yếu vì bệnh tật.

Cô nghẹn ngào bày tỏ: “Nếu một ngày không còn bà ngoại, không biết em Mai sẽ ra sao”. Đồng thời nữ MC động viên cô bé cố gắng học tập thật tốt để sớm thực hiện ước mơ và trở thành chỗ dựa cho bà trong tương lai.

LyLy và Vĩnh Đam có dịp hội ngộ trong chương trình Mái ấm gia đình Việt sau cơn sốt phim Thỏ ơi Ảnh: NSX

LyLy và Vĩnh Đam làm điều đặc biệt cho Trúc Mai

Diễn viên Vĩnh Đam cũng không khỏi đau lòng khi nghe bà Phượng chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Dù mang nhiều bệnh, đôi chân đau nhức nhưng bà vẫn cố gắng đi bán vé số mỗi ngày để kiếm tiền nuôi cháu. Hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất cùng những bữa cơm đạm bạc ấy khiến nam diễn viên không kìm được xúc động. Để tiếp thêm động lực và san sẻ phần nào khó khăn với 2 bà cháu, Vĩnh Đam quyết định trao tặng gia đình em Mai 10 triệu đồng.

Ca sĩ LyLy xúc động trước sự hiểu chuyện của Trúc Mai. Ngoài việc học, cô bé còn chăm sóc bà, phụ giúp việc nhà và thường xuyên xoa bóp để bà bớt đau nhức. Nữ ca sĩ cũng nghẹn lòng khi hiếm thấy nụ cười trên gương mặt cô bé 16 tuổi, thay vào đó là những nỗi lo toan, buồn rầu.

Khi Trúc Mai chia sẻ em vui nhất khi thấy bà khỏe mạnh, bán được nhiều vé số để được về nhà sớm và bữa cơm của hai bà cháu có thêm thịt cá. Những lời tâm sự giản dị ấy khiến LyLy không khỏi đau lòng. Nữ ca sĩ quyết định gửi tặng hai bà cháu 5 triệu đồng như món quà đầu tiên để cải thiện bữa ăn và trang trải cuộc sống.