'Điểm nghẽn' văn hóa công sở

Thúc Giáp
Thúc Giáp
20/10/2025 08:38 GMT+7

Sau khi sáp nhập các địa phương, cơ quan, cùng với những hiệu ứng tích cực từ không gian phát triển mới và bộ máy tổ chức tinh gọn hơn, đã bắt đầu xuất hiện một số vướng mắc cần được nhận diện và tháo gỡ kịp thời.

Một trong số đó là sự khác biệt về văn hóa công sở, yếu tố tưởng nhỏ nhưng có thể trở thành một "điểm nghẽn" cho sự phát triển nếu bị xem nhẹ.

Văn hóa công sở, hiểu đơn giản là hệ thống những chuẩn mực, quy tắc và hành vi được hình thành, duy trì trong quá trình làm việc của mỗi cơ quan, tổ chức. Dù đã có những quy định chung về văn hóa công sở nhưng trên thực tế, mỗi nơi lại hình thành những nếp riêng từ cách tư duy, thói quen làm việc cho đến cách ứng xử hằng ngày.

Khi hai đơn vị hay hai địa phương sáp nhập, những khác biệt ấy dễ dàng bộc lộ, rõ nhất là trong thái độ và nhịp độ làm việc.

Có nơi đề cao tinh thần hết việc chứ không hết giờ, coi trọng hiệu quả và trách nhiệm. Nhưng cũng có nơi quen với lối làm việc hết giờ thì nghỉ, thiên về an toàn, đúng quy trình.

Sự khác biệt này dễ nảy sinh mâu thuẫn ngấm ngầm: người làm hết việc bức xúc vì sự đủng đỉnh của đồng nghiệp; còn người làm hết giờ lại cho rằng bên kia phá lệ, làm rối quy trình. Từ đó, nảy sinh tâm lý dè chừng, mất hòa khí, vừa làm việc vừa nhìn thái độ của nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng công việc.

Không chỉ là giờ giấc hay tác phong, sự khác biệt còn thể hiện ở trình độ, cách giao tiếp, ứng xử, và những chuẩn mực không lời khác trong môi trường làm việc công sở. Tất cả hợp lại, tạo nên một văn hóa công sở riêng của từng nơi, là thứ vốn hình thành qua nhiều năm, không dễ thay đổi trong ngày một ngày hai.

Thực tế, ở những địa phương, cơ quan năng động, thường hình thành thói quen làm việc cho xong, không kể giờ giấc, làm đến nơi đến chốn. Ngược lại, ở những nơi có truyền thống hành chính máy móc, lại thiên về đúng giờ, ít khi vượt rào.

Sau sáp nhập, nếu chỉ chú trọng vào cơ cấu tổ chức, nhân sự, mà không sớm hài hòa những giá trị văn hóa công sở, thì chính sự khác biệt này sẽ âm thầm trở thành rào cản lớn, là một loại "điểm nghẽn" cho sự phát triển.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

văn hóa công sở hiệu suất làm việc sáp nhập địa phương sự khác biệt văn hóa điểm nghẽn phát triển
