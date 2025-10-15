Bài học về thu hút đầu tư

Kết quả thanh tra cho thấy phần lớn các dự án vi phạm quy định trong việc lựa chọn nhà đầu tư, không thực hiện đúng quy trình đấu giá quyền sử dụng đất và buông lỏng quản lý khi ký kết hợp đồng BT. Nguyên nhân được chỉ ra là do giai đoạn đó Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư công, dẫn đến sự nóng vội trong việc kêu gọi đầu tư hạ tầng.

Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là khi các dự án BT nở rộ, Khánh Hòa từng thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia. Mô hình BT, hình thức "đổi đất lấy hạ tầng", được xem là giải pháp khả thi trong bối cảnh ngân sách eo hẹp. Tuy nhiên, sự dễ dãi trong thực thi và xem nhẹ quy định pháp luật đã khiến nhiều khu đất "vàng" được giao để hoàn vốn cho doanh nghiệp mà không qua đấu thầu, đấu giá minh bạch.

Về nguyên tắc, triển khai dự án BT là nhằm huy động nguồn lực xã hội khi ngân sách tỉnh thiếu hụt. Thế nhưng, kết luận thanh tra cho thấy có dự án BT chỉ hơn 100 tỉ đồng, con số không đáng kể so với tiềm lực kinh tế của Khánh Hòa thời điểm đó.

Đợt thanh tra lần này được ví như một cuộc "đại phẫu" toàn diện, nhằm làm rõ những tồn tại kéo dài và là cơ sở để Khánh Hòa báo cáo T.Ư, xin cơ chế tháo gỡ cho các dự án dang dở. Dù quá trình xử lý chắc chắn không dễ dàng, nhưng đây là bước đi cần thiết để khơi thông nguồn lực và tránh thất thoát tài sản công.

Câu chuyện của Khánh Hòa là bài học đắt giá cho nhiều địa phương khác. Theo đó, thu hút đầu tư là cần thiết, nhưng không thể đánh đổi bằng mọi giá, nhất là khi cái giá đó là nguồn lực đất đai - tài sản quý giá của đất nước. Muốn phát triển bền vững, phải đặt kỷ cương, minh bạch và lợi ích công lên hàng đầu.