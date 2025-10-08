'Cơ hội số' cho thôn, bản

Kế hoạch số 80 về phát triển hạ tầng số do UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thôn bản sẽ có sóng di động băng rộng; 100% thôn, bản được phủ cáp quang cố định (FTTH); 100% nhà văn hóa thôn, khối phố có wifi miễn phí phục vụ cộng đồng; trên 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân…

Trước khi mở rộng địa giới hành chính, TP.Đà Nẵng được biết đến là một trong những địa phương đi đầu về chính quyền điện tử, TP thông minh. Sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng mới không còn "gói gọn" trong những khu phố hiện đại mà mở rộng ra những vùng nông thôn, đồi núi rộng lớn, dân cư thưa thớt, địa hình hiểm trở. Ở đó, vẫn còn những nơi có sóng điện thoại chập chờn, học sinh phải leo lên đồi để "dò sóng" nếu muốn học trực tuyến, nhà văn hóa cộng đồng ở nhiều nơi vẫn đứng ngoài tiến trình số hóa.

Những mục tiêu mà UBND TP.Đà Nẵng đặt ra trong kế hoạch là nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng hạ tầng số cho mọi công dân, bất kể họ sống ở trung tâm hay vùng núi xa xôi.

Không đâu xa xôi, những tiện ích dễ thấy là một hộ nông dân ở miền núi có thể bán nông sản sạch qua sàn thương mại điện tử. Một học sinh có thể học trực tuyến môn ngoại ngữ như bạn bè ở nội thành hay người cao tuổi ở thôn bản hẻo lánh có thể khám bệnh từ xa thay vì vượt đèo hàng chục cây số…

Đầu tư cho hạ tầng số tại các vùng khó khăn là bước đi cần thiết nhằm tạo ra sự phát triển đồng đều, nhất là ở những tỉnh, thành sau sáp nhập như Đà Nẵng. Thước đo thành công của kế hoạch này sẽ được đánh giá qua những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội; thu nhập của người dân được cải thiện, chất lượng giáo dục và y tế được nâng cao; các mô hình kinh tế số mới được hình thành. Đó chính là những kết quả thực chất, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Đà Nẵng.