Xử lý nghiêm nạn đưa người vào đường dây lừa đảo

Theo ngành chức năng, trong số những người bị trục xuất có người vượt biên trái phép, mang tiền án, tiền sự, thậm chí đang bị cơ quan chức năng VN truy nã. Điều đáng lo ngại hơn là họ đã tham gia những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, gieo rắc hiểm họa cho chính đồng bào mình.

Biên giới giữa VN và Campuchia vốn dĩ là không gian hợp tác, giao thương, hữu nghị. Thế nhưng, qua đường mòn, lối mở, những người không đủ điều kiện xuất cảnh vẫn có thể qua lại nhờ các "cò" hoạt động dọc tuyến biên giới. Nếu như trước đây, nhiều người vượt biên để tìm nguồn hàng giá rẻ, mua thuốc lá, đồ điện gia dụng, rượu ngoại… hay công việc tay chân trong các casino, thì trong hơn 2 năm qua, xu hướng đã thay đổi. Một số người sang nước bạn để trực tiếp tham gia các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Họ giả danh nhân viên bưu điện, công an, viện kiểm sát, đăng kiểm viên... để lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, sợ hãi của nạn nhân. Đường dây từ bên kia biên giới tung ra những cuộc gọi, những đường link gài mã độc nhắm vào túi tiền của các nạn nhân. Càng chua chát hơn là những kẻ đã lợi dụng lòng tin của bạn bè, người quen để lừa qua Campuchia, ép họ vào đường dây lừa đảo...

Không thể tính hết số tiền mà các nạn nhân trong nước đã bị chiếm đoạt, nhưng chắc chắn thiệt hại lớn hơn là tâm lý bất an, là sự xói mòn niềm tin xã hội. Người dân bị ám ảnh bởi những cuộc gọi giả danh, bất kỳ đường link nào cũng có thể là bẫy và danh dự, uy tín của các cơ quan công quyền bị lợi dụng.

Muốn chặn tận gốc tội phạm xuyên biên giới, cần quản lý thật chặt người xuất nhập cảnh và xóa sổ những mạng lưới "cò" dọc tuyến biên. Song song đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ những chiêu dụ dỗ, hứa hẹn việc nhẹ lương cao chỉ là bẫy. Và quan trọng hơn cả, những kẻ lôi kéo, tổ chức, lừa đồng bào sang bên kia biên giới phải bị xử lý thật nghiêm, để trả lại công bằng cho người bị hại và răn đe những kẻ còn đang toan tính.