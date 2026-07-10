Điểm sàn Học viện Hàng không Việt Nam xét điểm thi tốt nghiệp: 15-20 điểm

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp từ 15-20 điểm ảnh: nhật thịnh

Chiều 10.7, Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo ĐH năm 2026.

Năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh 6.832 chỉ tiêu ĐH chính quy, đồng thời mở thêm 5 ngành đào tạo mới gồm: ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, công nghệ tài chính (Fintech), kinh tế số và kiến trúc cảnh quan.

Học viện áp dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm đánh giá năng lực, tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Điểm sàn xét tuyển từng ngành như bảng sau:

Ngoài Học viện Hàng không Việt Nam, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.