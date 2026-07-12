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Giáo dục

Điểm sàn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Chú ý điểm môn toán, ngữ văn với ngành luật

Hà Ánh
Hà Ánh

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thông báo điểm sàn xét tuyển các ngành ĐH theo từng phương thức. Trong đó, các ngành luật thí sinh cần lưu ý quy định về điểm tối thiểu cần đạt được của môn toán và ngữ văn.

Điểm sàn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Chú ý điểm môn toán, ngữ văn với ngành luật- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: nhật thịnh

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và phương pháp quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức, tổ hợp môn xét tuyển ĐH chính quy năm 2026.

Điểm sàn các ngành không thuộc lĩnh vực pháp luật 

Điểm sàn xét tuyển vào các ngành (trừ ngành các ngành luật) theo phương thức tổng hợp và V-SAT gồm: Kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt mức khá trở lên; Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, có tổng điểm 3 môn kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm theo thang 30 hoặc sử dụng điểm thi 3 môn toán, ngữ văn và một môn thi khác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt tối thiểu 15 điểm theo thang 30. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025, tổng điểm xét tuyển đạt từ 15  trở lên (tính theo thang điểm 30).

Phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 theo thang 30 hoặc sử dụng điểm thi 3 môn toán, ngữ văn và một môn thi khác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt tối thiểu 15 điểm theo thang 30.

Riêng ngành tài chính-ngân hàng, chương trình tinh hoa (Elite Class) ngoài việc đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định nêu trên, thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được quy đổi tương đương theo quy định của trường (thực hiện nộp chứng chỉ trên cổng xét tuyển của trường hoặc của Bộ GD-ĐT theo thời gian quy định).

Điểm sàn các ngành luật

Với các ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), điểm sàn phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 20 (áp dụng cho thí sinh khu vực 3). Mức điểm này tính trên thang điểm 30, theo tổ hợp 3 môn, không nhân hệ số, không tính điểm cộng và không phân biệt thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018. Ngoài ra, thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo đối với khối ngành luật, trong đó các tổ hợp xét tuyển có môn toán không có môn văn (A00, A01, D07) thì điểm môn toán >=6; Các tổ hợp có cả môn toán và môn văn (C01, C02, D01) thì điểm môn toán >=6 và ngữ văn >=6).

Phương thức tổng hợp và phương thức sử dụng điểm thi V-SAT, thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đáp ứng ngưỡng đảm bảo đầu vào như thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức tốt (học lực mức giỏi trở lên; đối với thí sinh tốt nghiệp trung học nghề và tương đương là kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp). Đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn khác) đạt từ 18 điểm. Trong đó, các tổ hợp có môn toán không có môn văn (A00, A01, D07) điểm môn toán >=6; Các tổ hợp có cả môn toán và môn văn (C01, C02, D01) điểm môn toán >=6 và ngữ văn >=6; Điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 trở về trước, kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ mức khá trở lên; Tổng điểm xét tuyển đạt 18 điểm trở lên (các tổ hợp xét tuyển có môn toán không có môn văn (A00, A01, A03, A07, D09, D07) thì điểm môn toán >=6; Các tổ hợp có cả môn toán và môn văn (C01, C02, D01) thì điểm môn toán >=6 và ngữ văn >=6 (theo thang điểm 10, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng).

Năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM quy định điểm trúng tuyển của phương thức tổng hợp (phương thức 2) và điểm mỗi môn của phương thức xét điểm thi V-SAT (phương thức 3) được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo công thức nội suy tuyến tính.

Ngoài Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.

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