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Giáo dục

Điểm sàn Trường ĐH Sài Gòn: Sư phạm toán học nhận hồ sơ từ 23 điểm

Hà Ánh
Hà Ánh
Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm sàn xét tuyển các ngành ĐH năm 2026. Trong đó, sư phạm toán học có điểm sàn cao nhất với 23 điểm.
Điểm sàn Trường ĐH Sài Gòn: Sư phạm toán học nhận hồ sơ từ 23 điểm- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: nhật thịnh

Chiều 10.7, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm sàn xét tuyển, quy tắc quy đổi tương đương và quy định về điểm xét tuyển trong tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển các ngành của trường dao động từ 16 đến 23 điểm. Trong đó ngành sư phạm toán học có mức điểm sàn cao nhất là 23.

Điểm sàn các ngành như sau:

Điểm sàn Trường ĐH Sài Gòn: Sư phạm toán học nhận hồ sơ từ 23 điểm- Ảnh 2.

Điểm sàn Trường ĐH Sài Gòn: Sư phạm toán học nhận hồ sơ từ 23 điểm- Ảnh 3.

Điểm sàn Trường ĐH Sài Gòn: Sư phạm toán học nhận hồ sơ từ 23 điểm- Ảnh 4.

Đối với ngành luật, ngoài việc đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định tại các mục trên, thí sinh phải đáp ứng chuẩn đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, điểm môn toán và ngữ văn hoặc toán hoặc ngữ văn đạt tối thiểu là 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm (tối thiểu 6 điểm mỗi môn theo thang điểm 10 đối với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc tối thiểu 90 điểm mỗi môn theo thang điểm 150 đối với điểm thi V-SAT).

Quy đổi tương đương giữa các tổ hợp xét tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm sàn Trường ĐH Sài Gòn: Sư phạm toán học nhận hồ sơ từ 23 điểm- Ảnh 5.

Ngoài ra, Trường ĐH Sài Gòn cũng thực hiện quy đổi điểm thi từng môn V-SAT về thang điểm 10, điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM về thang điểm 30 của phương thức THPT dựa trên bảng bách phân vị.

Ngoài Trường ĐH Sài Gòn, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.

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