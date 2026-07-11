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Giáo dục

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiều ngành từ 24 điểm

Hà Ánh
Hà Ánh

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026, trong đó nhiều ngành sư phạm nhận hồ sơ từ 24 điểm trở lên.

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiều ngành từ 24 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: nhật thịnh

Sáng 11.7, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chính thức công bố điểm sàn xét tuyển 2 phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp học bạ THPT.

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều ngành sư phạm từ mức 24 trở lên, như: sư phạm toán, sư phạm vật lý, sư phạm hóa, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý…

Điểm sàn từng ngành như bảng sau:

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiều ngành từ 24 điểm - Ảnh 2.

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiều ngành từ 24 điểm - Ảnh 3.

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiều ngành từ 24 điểm - Ảnh 4.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lưu ý thí sinh xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu các ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, cần đảm bảo điểm môn toán hoặc văn (theo tổ hợp xét tuyển) đạt tối thiểu 1/3 mức điểm ngưỡng trường đã công bố.

Với các phương thức khác phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bên cạnh việc đạt điểm ngưỡng, thí sinh cần thỏa các điều kiện ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đã được công bố trong thông tin tuyển sinh của trường.

Ngoài Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.

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