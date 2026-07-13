Điểm sàn và công cụ tính điểm xét tuyển Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM 2026

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực để xét tuyển ĐH năm nay ảnh: ngọc dương

Sáng 13.7, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành/chương trình đào tạo ĐH chính quy năm 2026.

Theo đó, điểm sàn xác định từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 các ngành dao động từ 15-20 điểm.

Trong đó, nhóm ngành sư phạm (sư phạm tiếng Anh, sư phạm công nghệ) và nhóm ngành pháp luật (ngành luật) cùng mức sàn 20 điểm.

Trong đó, chương trình đào tạo kỹ thuật thiết kế vi mạch thí sinh phải thuộc top 25% có điểm tổ hợp xét tuyển cao nhất toàn quốc, top 20% có điểm môn toán cao nhất toàn quốc theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố năm 2026.

Các ngành đào tạo còn lại, điểm sàn xét tuyển ở mức 15. Đây là tổng điểm 3 môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) theo thang điểm 30.

Ngoài ra, trường cũng công bố công cụ tính điểm xét tuyển dự kiến để thí sinh tham khảo mức điểm xét tuyển dự kiến vào các ngành đào tạo của trường năm 2026. Thí sinh tham khảo nội dung này tại đây.

Năm 2026, ngoài xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM lần đầu xét tuyển kết hợp. Theo đó, trường xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM (trừ các ngành tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu). Với các ngành có môn năng khiếu, trường xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, học tập THPT, thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và môn năng khiếu do Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Ngoài Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.