Điểm sàn và công thức quy đổi điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh: ngọc dương

Sáng nay (6.7), Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) các ngành trình độ ĐH năm 2026.

Quy định này áp dụng cho các phương thức xét tuyển sau:

Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển tổng hợp theo năng lực của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, quá trình học tập THPT và các năng lực khác.

Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố cách quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào giữa các tổ hợp xét tuyển của phương thức 1. Việc quy đổi căn cứ phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026; phổ điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết quả điểm thi các môn năng khiếu của trường; dữ liệu thống kê về tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các môn học tương ứng ở THPT; và yêu cầu đặc thù của ngành đào tạo cũng như tham khảo thống kê, đánh giá kết quả học tập các năm trước.

Theo đó, mỗi ngành tuyển sinh, trường quy định một tổ hợp xét tuyển (THXT) gốc của phương thức 1 làm cơ sở xác định điểm trúng tuyển. Các tổ hợp xét tuyển còn lại (không phải tổ hợp gốc) sẽ được quy đổi điểm dựa trên mức chênh lệch so với tổ hợp gốc cùng ngành.

Công thức quy đổi: Điểm trúng tuyển (hoặc ngưỡng đầu vào) của tổ hợp xét tuyển khác theo phương thức 1 = Điểm trúng tuyển (hoặc ngưỡng đầu vào) tổ hợp xét tuyển gốc theo phương thức 1 + mức chênh lệch quy định.

Ví dụ minh họa: điểm trúng tuyển của tổ hợp D01 (được xác định là THXT gốc theo PT1) là 65 điểm (thang điểm 100). Nếu tổ hợp C01 (là THXT khác trong cùng ngành theo PT1) có mức chênh lệch quy định là 1,5 điểm, thì điểm trúng tuyển tương ứng của tổ hợp C01 được tính như sau: Điểm trúng tuyển tổ hợp C01 = 65 + 1,5 = 66,5 điểm (thang điểm 100).

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng công bố cách quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào của phương thức 2 theo phương thức 1.

Theo đó, việc quy đổi dựa trên các căn cứ sau: bách phân vị kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM; phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026; phổ điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết quả điểm thi các môn năng khiếu của trường; dữ liệu thống kê về tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các môn học tương ứng ở THPT; và yêu cầu đặc thù của ngành đào tạo cũng như tham khảo thống kê, đánh giá kết quả học tập các năm trước.

Việc xác định điểm trúng tuyển (hoặc ngưỡng đầu vào) theo phương thức 2 được thực hiện bằng phương pháp nội suy tuyến tính giữa hai mức điểm liền kề trong khung quy đổi. Việc nội suy dựa trên khoảng bách phân vị tương ứng với điểm của tổ hợp xét tuyển gốc theo phương thức 1.

Chi tiết khung quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào của phương thức 2 theo phương thức 1 như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành tuyển sinh trình độ ĐH chính quy năm 2026 tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng theo từng phương thức xét tuyển xem tại đây.

Ngoài Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bạn đọc có thể xem thông tin điểm sàn xét tuyển các trường khác tại đây.