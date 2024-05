Điểm xung đột: Ukraine gây bất ngờ về F-16; Nga chỉ trích Mỹ 'đạo đức giả'

Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam trực thuộc lục quân Ukraine, được thành lập năm 1998 trên cơ sở Quân khu Odessa và đặt trụ sở ở thành phố cùng tên ở miền nam nước này. Đây là cơ quan quản lý toàn bộ lực lượng bộ binh Ukraine tại các tỉnh Vinnytsia, Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad và Kherson, cũng như có quyền điều động nhiều lữ đoàn xung kích đường không, thủy quân lục chiến, không quân và đặc nhiệm trong khu vực phụ trách.



Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin từ phía Nga. Tài khoản Telegram của Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam cùng ngày nói rằng lực lượng Nga đã phóng tên lửa đạn đạo từ bán đảo Crimea vào thành phố Odessa, phá hủy nhiều công trình hành chính và dân sự.

Thị trưởng Odessa Hennadii Trukhanov trước đó thông báo hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên tại thành phố. Còn Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper nói rằng cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã làm ba người chết và ba người bị thương, gây hư hại cơ sở hạ tầng dân sự. Moscow từ trước đến nay luôn khẳng định không tấn công dân thường.

Mối đe dọa từ các đợt tập kích đường không của Nga là một trong những lý do được Kyiv đưa ra để thuyết phục các đồng minh phương Tây cung cấp cho mình chiến đấu cơ F-16. Loại vũ khí này được cho là sẽ được chuyển đến Ukraine vào khoảng tháng 6. Tuy nhiên vào ngày hôm qua Kyiv đã đưa ra một thông tin rất bất ngờ liên quan đến các tiêm kích nói trên.

Nhiều thành viên NATO từ năm ngoái đã lập liên minh nhằm cung cấp F-16 cũng như hỗ trợ đào tạo phi công và đội ngũ kỹ thuật nhằm vận hành hiệu quả loại máy bay chiến đấu này.

Tuy nhiên, một số cựu phi công của Hải quân Mỹ, những người từng lái F-16 tham chiến ở một số cuộc xung đột, đã nhận định rằng chiến đấu cơ nói trên vẫn có thể đối mặt với thách thức chưa từng có trên tiền tuyến Ukraine.

Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze hôm 1.5 cho biết một số đồng minh của Ukraine đã gửi vũ khí tới Kyiv mà không còn đặt điều kiện hạn chế tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Đây là một thay đổi rất đáng lưu ý, vì trước đây nhiều nước phương Tây lo ngại rằng Ukraine sẽ dùng vũ khí tầm xa để tấn công vào đất Nga.

Ngoại trưởng Braze nói rằng "việc Ukraine (sử dụng vũ khí phương Tây) được luật pháp quốc tế cho phép. Nếu có những cơ sở mà từ đó Nga đang thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine, thì Ukraine có quyền đáp trả".

Khi được hỏi là có phải đã có thay đổi về yêu cầu không dùng vũ khí tầm xa của nước ngoài để tấn công lãnh thổ Nga hay không, bà Braze trả lời rằng "có những quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine mà không có những hạn chế như vậy".

Sau phát ngôn đó, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova kêu gọi Bộ trưởng Latvia chứng minh mình không nói dối bằng cách công bố danh sách các quốc gia đã dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí ở Nga.

Ukraine đã nhận được các tên lửa tầm xa như Storm Shadow từ Anh và SCALP do Pháp sản xuất, và tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Lực lượng Kyiv được cho là đã sử dụng thành công các tên lửa này để tấn công mục tiêu trên những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm Crimea.

Trong khoảng nửa năm qua, tranh thủ thời cơ lực lượng Ukraine cạn kiệt nguồn lực, Nga đã đẩy mạnh tiến công ở mặt trận phía đông và giành được những bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu cuộc chiến.

Nga đã tung nguồn lực khổng lồ tấn công hệ thống phòng thủ suy yếu của Ukraine trên khắp chiến tuyến miền đông, hướng tới ba điểm then chốt: trung tâm quân sự quan trọng Pokrovsk ở phía tây Avdiivka; cao điểm chiến lược Chasiv Yar, gần Bakhmut; và Kurakhove ở phía đông nam.

Vào ngày 17.2, Ukraine tuyên bố đã rút khỏi Avdiivka. Tuy nhiên, bước tiến của Moscow không dừng lại ở đó. Trong 10 tuần tiếp theo, bản đồ của CNN và phân tích của nhóm giám sát Ukraine DeepState cho thấy, các lực lượng Nga dần dần kiểm soát các ngôi làng ở phía tây Avdiivka. Nhưng phải đến ngày 28.4, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi mới thừa nhận hàng loạt ngôi làng đã rơi vào tay Nga.

Theo phân tích của CNN, các lực lượng Nga chỉ trong hơn hai tháng đã đạt được bước tiến nhanh chóng và đáng kể nhất kể từ sau những bước tiến gần Severodonetsk vào tháng 7.2022.

Còn ở miền nam, theo hãng tin Sputnik của Nga, lực lượng Moscow mới đây đã cắm cờ ở phía bắc của làng Robotyne sau khi buộc quân đội Ukraine rút khỏi khu vực này. Đây được xem là ngôi làng có tính biểu tượng đối với Ukraine, vì việc kiểm soát làng này là một thành quả hiếm hoi trong chiến dịch phản công gây thất vọng của Ukraine hồi năm 2023.

Chính phủ Thụy Sĩ hôm nay cho biết Nga chưa được mời "ở giai đoạn này" để tham gia các cuộc đàm phán được tổ chức tại Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 nhằm giúp mang lại hòa bình trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kyiv. Dù vậy trong một tuyên bố, chính phủ cho biết: "Thụy Sĩ tin rằng Nga phải tham gia vào quá trình này. Tiến trình hòa bình mà không có Nga là điều không thể".

Trước đó, Nga từng nhiều lần chỉ trích hội nghị đàm phán nói trên, cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có Nga đều vô nghĩa.

Liên quan đến tình hình cuộc xung đột ở Dải Gaza, mới đây đã có thông tin là Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có thể ban hành lệnh bắt giữ lãnh đạo Israel vì các hành động của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Gaza.

Giới chức Israel lo ngại rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi có thể là mục tiêu của ICC. Bên cạnh đó, ICC cũng điều tra các cáo buộc về hoạt động của lực lượng Hamas.

Phương Tây đã ngay lập tức tìm cách gây sức ép lên tòa án quốc tế này. Theo hãng tin Bloomberg, các nước G7 đã trao đổi riêng với ICC rằng Israel có thể rút lui khỏi lệnh ngừng bắn tiềm năng với lực lượng Hamas ở Gaza nếu cuộc điều tra nhắm trực tiếp vào các quan chức Israel.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 30.4 tuyên bố thẳng là ICC không có thẩm quyền xét xử đối với các quan chức Israel. Moscow đã chỉ ra rằng phản ứng của Washington cho thấy rõ tiêu chuẩn kép của Mỹ.