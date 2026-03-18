Điểm yếu chưa thể giải quyết của các phụ kiện không dây

Theo BGR, vào năm 2003, các nhà đánh giá phần cứng chỉ ra rằng chuột không dây vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được tốc độ tối đa của kết nối USB có dây. Những lo ngại về độ ổn định tín hiệu và khả năng kết nối không dây bị gián đoạn vào những thời điểm quan trọng vẫn tồn tại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sự khác biệt về hiệu suất giữa phụ kiện có dây và không dây đang dần thu hẹp.

Mặc dù độ trễ của phụ kiện không dây đã giảm, nhưng độ tin cậy vẫn là điều khó chịu với người dùng

Đặc biệt trong lĩnh vực trò chơi điện tử, tay cầm không dây hiện nay có thể đạt độ trễ đầu vào chỉ từ 1 đến 3 mili giây (ms), với mức 1 ms có thể đạt được trong điều kiện lý tưởng. Điều đó có nghĩa, sự khác biệt giữa phụ kiện có dây và không dây gần như không còn đáng kể.

Để đạt được điều này, các nhà sản xuất đã phát triển nhiều giao thức tần số vô tuyến độc quyền giúp tối ưu hóa kết nối không dây, như giao thức không dây Xbox của Microsoft.

Độ tin cậy khiến phụ kiện có dây khó thay thế

Bất chấp cải tiến về độ trễ, phụ kiện không dây vẫn còn một vấn đề lớn chưa thể giải quyết: thời lượng pin. Nhiều thiết bị cần phải sạc thường xuyên, và một số tai nghe không dây có thể mất khả năng giữ điện chỉ sau 3 năm sử dụng.

Hơn nữa, tuy công nghệ sạc không dây đang phát triển, độ tin cậy của phụ kiện có dây vẫn chưa thể bị thay thế hoàn toàn. Với những người đam mê âm thanh và các chuyên gia thiết kế âm thanh, tai nghe có dây vẫn là lựa chọn hàng đầu. Ngay cả những tai nghe không dây tốt nhất cũng phải dựa vào codec Bluetooth - yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Còn với game thủ chuyên nghiệp, độ trễ âm thanh lên đến 40 ms có thể là yếu tố quyết định trong các trận đấu.

Cuối cùng, trong lĩnh vực kết nối internet, sự khác biệt giữa kết nối không dây và có dây vẫn rõ rệt. Các router không dây thường không đạt được tốc độ tối đa do nhiều thiết bị khác trong nhà gây nhiễu tín hiệu. Vì vậy, nhiều người sáng tạo nội dung và game thủ vẫn chọn sử dụng cáp Ethernet để đảm bảo tốc độ ổn định và giảm thiểu tình trạng gián đoạn.