Điện Biên kiện toàn nhân sự chủ chốt

Thực hiện chủ trương của T.Ư, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Điện Biên đã xem xét, thực hiện việc miễn nhiệm, bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương ẢNH: BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ

Theo đó, 43/43 đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Lê Thành Đô; bầu ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, 43/43 đại biểu biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Lò Văn Phương; bầu ông Lê Thành Đô giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên ẢNH: BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, sẽ nỗ lực cố gắng, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật; giữ vững uy tín, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững.

Cũng trong sáng nay, tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực. Trong đó, ông Mùa A Vảng tiếp tục được cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XIV.