Diễn biến mới khó lường trong xung đột Trung Đông

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng qua (3.6) tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công khoảng 50 mục tiêu ở Dải Gaza, gồm cơ sở hạ tầng và những tòa nhà thuộc "các nhóm khủng bố" và kho vũ khí. Các cuộc tấn công mới diễn ra khi IDF tiếp tục hoạt động ở TP.Rafah thuộc miền nam Gaza và tại Hành lang Netzatim ở miền trung Gaza, theo tờ The Times of Israel.



Tuyên bố rắn của ông Gallant

IDF đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 2.6 tuyên bố xung đột ở Gaza sẽ không kết thúc cho đến khi Hamas bị tiêu diệt cả về quân sự và năng lực quản lý, theo tờ The Times of Israel.

Binh sĩ Israel ở TP.Rafah thuộc miền nam Gaza, ảnh do IDF công bố ngày 2.6

"Trong quá trình chấm dứt xung đột, chúng tôi sẽ không chấp nhận sự cai trị của Hamas. Chúng tôi đang thúc đẩy một chính quyền thay thế Hamas và trong khuôn khổ đó, chúng tôi sẽ cô lập các khu vực, loại bỏ các thành viên Hamas và điều động các lực lượng khác để tạo ra một chính quyền khác", ông Gallant nhấn mạnh.

Israel đồng ý kế hoạch ngừng bắn ở Gaza của tổng thống Mỹ

Ông Gallant đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31.5 công bố một kế hoạch gồm 3 giai đoạn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Ông Biden nói rằng giai đoạn đầu tiên bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả một số con tin do Hamas bắt giữ và trong các giai đoạn sau, các bên sẽ đàm phán về việc rút quân hoàn toàn, ngừng bắn lâu dài và tái thiết Dải Gaza.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Biden công bố kế hoạch 3 giai đoạn đã gây ra sự chia rẽ trong chính phủ Israel, nơi các đảng cực hữu đe dọa sẽ lật đổ liên minh nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu cố gắng để kế hoạch đó được thông qua. Trước tình hình này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2.6 khẳng định trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Gallant ngày 2.6 rằng đề xuất mới sẽ thúc đẩy lợi ích an ninh lâu dài của Israel, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hamas tạm thời hoan nghênh kế hoạch nói trên, dù quan chức cấp cao Sami Abu Zuhri của Hamas ngày 2.6 nói rằng "Hamas quá lớn nên không thể bị ông Netanyahu hoặc ông Biden bỏ qua hay gạt sang một bên", theo Reuters.

Israel tấn công vào Syria, Li Băng ?

Trong khi đó, Israel tiếp tục tấn công nhắm vào một số khu vực khác ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc Israel tiến hành cuộc không kích từ phía đông nam TP.Aleppo thuộc miền bắc Syria, nhắm vào một số vị trí gần thành phố vào đầu ngày 3.6 (giờ địa phương), khiến một số người thiệt mạng và gây thiệt hại về vật chất, theo AFP. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria thì cho rằng có ít nhất 12 người thiệt mạng trong cuộc không kích nói trên. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của IDF.

IDF đồng thời cũng tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công một bệ phóng rốc két và những tòa nhà do lực lượng Hezbollah sử dụng ở miền nam Li Băng trong đêm 2.6 và rạng sáng 3.6. Cuộc tấn công mới của quân đội Israel diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công bằng rốc két và máy bay không người lái (UAV) do Hezbollah tiến hành nhắm vào miền bắc Israel hôm 2.6, theo The Times of Israel.

Thủ tướng Israel: Không có ngừng bắn ở Gaza cho đến khi Hamas bị tiêu diệt

Ngoài ra, IDF tuyên bố hệ thống phòng không Arrow tầm xa của lực lượng này hôm qua đã đánh chặn một tên lửa đất đối đất được phóng từ biển Đỏ nhắm vào TP.Eilat ở cực nam của Israel. IDF không nói rõ bên nào phóng tên lửa đó. Trong thời gian gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã không ít lần tiến hành cuộc tấn công tầm xa nhắm vào Eilat để thể hiện ủng hộ người Palestine trong cuộc xung đột Hamas - Israel, theo Reuters.