Thời sự

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
23/12/2025 17:49 GMT+7

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu nhập viện trong tình trạng sốt cao và được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý kèm theo.

Chiều 23.12, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) thông tin tình hình sức khỏe mới nhất của nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu.

Trước đó, ngày 16.12, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu (91 tuổi) đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng sốt cao. Ban đầu, bà chỉ nghĩ bị cảm cúm thông thường, tuy nhiên tình trạng ngày càng nặng buộc gia đình phải nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của nghệ sĩ Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất ân cần thăm hỏi, động viên nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu

ẢNH: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý kèm theo.

Bà được chỉ định điều trị bằng kháng sinh phối hợp, song song điều trị các bệnh lý nền, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao thể trạng.

Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu chuyển biến tích cực. Bà hết sốt và tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều theo phác đồ. Hiện bà vẫn được các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Thống Nhất theo dõi sát và chăm sóc tận tình.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của nghệ sĩ Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.
Diễn biến sức khỏe mới nhất của nghệ sĩ Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu - Ảnh 3.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu đang được chăm sóc tại Bệnh viện Thống Nhất 

ẢNH: BVCC

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi, động viên nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu sớm hồi phục sức khỏe; đồng thời khẳng định đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn tận tâm trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu từng được khán giả biết đến với vai trò phát thanh viên giọng Nam bộ, gắn bó nhiều năm với Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Bà chính thức bén duyên với phim ảnh qua bộ phim Blouse trắng. Chính sự giản dị, chân thành trong lối diễn đã giúp bà nhanh chóng được khán giả đón nhận và dành nhiều tình cảm trên màn ảnh.

Nghệ sĩ Phi Điểu để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai người bà, người mẹ hiền hậu, lam lũ trong các bộ phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ

Với hình ảnh gần gũi, nhân hậu, bà được công chúng trìu mến gọi là “bà ngoại quốc dân”, “người mẹ hiền từ nhất màn ảnh Việt”. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, sitcom, MV và sẵn sàng hỗ trợ các đạo diễn trẻ, sinh viên điện ảnh với tinh thần cống hiến.

