Diễn biến mới vụ án tại Công ty cổ phần Tân Tân

Theo dự kiến, ngày 19.12, TAND khu vực 16 - TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử các bị cáo Trần Quốc Tân (62 tuổi, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân) về hành vi "trốn thuế" và "không chấp hành án" cùng Trần Quốc Tuấn (57 tuổi, em trai ông Tân), Châu Ngọc Phụng (54 tuổi, vợ ông Tân) bị truy tố về hành vi "không chấp hành án".

Tại các kết luận điều tra trước đó, Châu Ngọc Phụng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND khu vực 16 - TP.HCM đề nghị truy tố về hành vi "không chấp hành án" với lý do Phụng với vai trò là thành viên HĐQT nắm giữ 0,23% cổ phần Công ty cổ phần Tân Tân nên phải có trách nhiệm của mình trong việc thực hiện bản án đã có hiệu lực thi hành.

HĐXX nhiều lần hoãn phiên tòa vụ không chấp hành án và trốn thuế ẢNH: Đ.T

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần Tân Tân (chuyên gia công sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm và kinh doanh đậu phộng các loại ở thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ, nay là phường Đông Hòa, TP.HCM) được thành lập 2007 do Trần Quốc Tân, Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng góp vốn.

Tháng 7.2011, Tân lập hợp đồng chuyển nhượng cho bà N.T.Th (56 tuổi, ở TP.HCM) hơn 36,66 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ 45,83% cổ phần. Sau đó, bà Th. nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính… của công ty nhưng không được đáp ứng dẫn đến tháng 11.2015, bà Th. khởi kiện ra tòa.

Tháng 9.2018, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) buộc các thành viên HĐQT phải triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên theo luật định, nhưng các thành viên HĐQT (Tân, Tuấn, Phụng) không tuân thủ, mặc dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện.

Tháng 9.2020, Cục Thi hành án dân sự Bình Dương (cũ) tiếp tục ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện quyết định thi hành án nhưng vẫn không được chấp hành.

Đến năm 2022 và 2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương cũ) quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với ông Tân, Tuấn về hành vi trốn thuế và không chấp hành án.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2013 - 2015, Công ty cổ phần Tân Tân cho Công ty TNHH MTV thương mại - sản xuất - trồng trọt Tân Tân (là công ty con) thuê nhà xưởng ở TP.HCM với giá thuê 100 triệu/tháng nhưng không xuất hóa đơn và không nộp thuế cho Nhà nước…

Trụ sở Công ty cổ phần Tân Tân ẢNH: Đ.T

Năm 2024, TAND thành phố Dĩ An (Bình Dương cũ) nhiều lần đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó lại hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tháng 12.2024, Châu Ngọc Phụng bị khởi tố về hành vi "không chấp hành án" với vai trò đồng phạm.

Theo kết luận của Viện KSND khu vực 16 – TP.HCM, hành vi của Trần Quốc Tân cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật (triệu tập HĐQT, bầu các thành viên sau khi chuyển nhượng cổ phần), mặc dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện.

Đối với Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng với vai trò là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân đã bỏ mặc công ty cho Trần Quốc Tân điều hành từ đó dẫn đến vi phạm.

Ngoài ra, Trần Quốc Tân còn có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty cổ phần Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế… đã vi phạm hành vi trốn thuế với tổng số tiền trên 3,4 tỉ đồng.