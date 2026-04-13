Diễn biến mới vụ ồn ào của Thiện Nhân và gia đình

Thạch Anh
13/04/2026 07:31 GMT+7

Những ngày qua, ồn ào giữa ca sĩ Thiện Nhân và gia đình được cộng đồng mạng quan tâm. Mới đây, trên Facebook Nguyễn Thiện Nhân (sở hữu 27.000 lượt theo dõi) gây chú ý khi đăng tải bài viết với thái độ gay gắt.

Ngoài việc nêu lên mâu thuẫn với một số thành viên trong gia đình, tài khoản Nguyễn Thiện Nhân còn đề nghị lấy lại fanpage với hơn 676.000 lượt theo dõi.

Người viết chia sẻ: “Kể từ ngày 12.4.2026, nếu tiếp tục không trả page Thiện Nhân có tích xanh và đăng bất cứ bài viết nào lên trang mà không được sự đồng ý thì đừng trách không nể tình anh em, hậu quả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam”.

Trước đó, tài khoản Nguyễn Thiện Nhân liên tục có những bài đăng về mâu thuẫn gia đình, gây xôn xao. Theo dõi diễn biến câu chuyện, dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người ủng hộ giọng ca 10X làm rõ câu chuyện để tránh ồn ào tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả thất vọng trước cách cư xử của nữ ca sĩ, đồng thời cho rằng vụ việc ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi và sự nghiệp của Thiện Nhân trong tương lai.

Diễn biến mới vụ ồn ào của Thiện Nhân và gia đình - Ảnh 1.

Ồn ào của ca sĩ Thiện Nhân và người thân được cộng đồng mạng quan tâm

Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình

Ồn ào của nữ ca sĩ và gia đình nổ ra khi ngày 5.4, người thân bất ngờ đăng tải bài đăng dài trên fanpage Thiện Nhân, cho biết đã không nhận được bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ phía giọng ca Thị Kính. Gia đình cho biết hiện cũng không rõ Thiện Nhân đang ở đâu, trong tình trạng thế nào. “Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Người nhà chỉ mong biết em hiện tại có bình an hay không”, phía gia đình chia sẻ trên fanpage.

Sau đó, fanpage Thiện Nhân Entertainment gửi lời cảm ơn mọi người vì đã dành sự quan tâm cho quán quân Giọng hát Việt nhí. Quản lý cho biết Thiện Nhân đang tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện riêng. “Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra. Thương cô bé của tôi lúc nào cũng bị người khác tạo sóng gió”, người này cho hay.

Trước đó, vào năm 2022, mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình cũng từng rơi vào căng thẳng. Trong một lần chia sẻ, giọng ca 10X mong được khép lại vấn đề. Cô nói bản thân không hối hận với quyết định của mình vì cho rằng “cuộc đời của mỗi người không phải là bộ phim cũng không phải là một cuốn băng mà có thể tua đi tua lại”.

Diễn biến mới vụ gia đình Thiện Nhân thông báo khẩn

Sau khi quản lý Minh Phương chia sẻ về tình hình hiện tại của Thiện Nhân, phía gia đình của nữ ca sĩ cũng có những phản hồi gây chú ý.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
