Diễn viên là 'nam thần vai phụ' của VFC, tiết lộ chuyện từng muốn bỏ nghề

Thời gian qua, Tô Dũng gây chú ý khi đảm nhận nhân vật Lợi trong Không giới hạn. Vai diễn này đặt anh ở nhiều mối quan hệ khác nhau, từ chàng trai “trong nóng ngoài lạnh” với người yêu, một người con quan tâm mẹ theo một cách riêng hay một người đồng nghiệp tuy gắt gỏng, gia trưởng nhưng luôn muốn tốt cho anh em. “Diễn viên luôn mong muốn có nhiều sắc thái để thay đổi trong một dự án dài hơi”, anh chia sẻ.

Phân đoạn khiến Tô Dũng nhớ nhất là cảnh trong nhà máy. Hôm đó ê kíp đã quay 18 tiếng, thực hiện cảnh cứu hộ, cứu nạn nên đã thấm mệt. Đến cảnh nặng về tâm lý, Tô Dũng hỏi đạo diễn rằng “có được khóc không”. Khi được yêu cầu diễn ngược lại, tức là nở nụ cười trước khi ra đi, nam diễn viên hoàn thành trọn vẹn khiến người xem xúc động.

Hình ảnh của diễn viên Tô Dũng (ngoài cùng bên trái) trong quá trình quay Không giới hạn ẢNH: FBNV

“Tôi không bao giờ nghĩ Lợi lại được yêu mến đến thế. Tôi chỉ cần biết tại thời điểm đó, mình đã làm hết sức có thể, không cảm thấy hổ thẹn với bản thân, với ê kíp, với đạo diễn. Tôi cứ tập trung cho công việc, còn mọi thứ để nó tự nhiên”, diễn viên 9X chia sẻ thêm.

Nói về tình bạn với Steven Nguyễn, Tô Dũng cho biết trước đó, cả hai chưa hề quen biết nhau. Những ngày đầu đồng nghiệp ra Hà Nội quay phim, Tô Dũng cùng anh em trong đoàn chủ động bắt chuyện, từ đó gắn kết hơn. “Tôi với Steven Nguyễn cùng tuổi, cùng tần số nên mới có thể chia sẻ với nhau. Có những cái bạn ấy không nói với ai, nhưng có thể chia sẻ với tôi. Trong phim ghét nhau thế thôi, nhưng hậu trường lại khá gắn bó”, anh chia sẻ.

Nói về sự nghiệp, Tô Dũng nói ban đầu, anh yêu thích ca hát vì có ông bà là diễn viên của Nhà hát chèo Quân đội. Sau khi học xong cấp 3, anh ghi danh ở Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội theo lời gợi ý của mẹ. Thời gian đầu, Tô Dũng thừa nhận bản thân chỉ lo ăn diện nên không tập trung vào việc học. Đến khi tham gia Mùi cỏ cháy, suy nghĩ của anh dần thay đổi. Tô Dũng chia sẻ: “Khi làm phim về, tôi mới thực sự yêu công việc này và nghiêm túc với nó".

Tô Dũng trong chương trình Sao check ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự nghiệp của diễn viên Tô Dũng

Trong sự nghiệp, Tô Dũng được nhiều người gọi với danh xưng “nam thần vai phụ”. Đón nhận điều này, anh chia sẻ bản thân cảm thấy bình thường. “Tất nhiên diễn viên bao giờ cũng mong muốn được làm cái gì đó lớn lao, nhiều phân đoạn, có tính cách rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ mỗi người một số phận. Trước Cuộc đời vẫn đẹp sao, điều mong mỏi lớn nhất của tôi là khi đi trên đường, mọi người sẽ nhớ tên mình”, anh chia sẻ.

Tô Dũng nói thêm bản thân trân trọng từng phân đoạn, từng vai diễn mình đang có. Qua từng dự án, anh dần được mọi người biết đến hơn và trân trọng điều này. “Thời điểm trước, nói không buồn, không chạnh lòng là nói dối. Nhưng tôi không để điều đó ảnh hưởng đến mình quá lâu, vì tôi biết có muốn nhanh cũng chẳng được. Cơ hội đến lúc nào thì mình trân trọng lúc đó”, anh nói.

Một dấu ấn trong sự nghiệp của Tô Dũng là vai Điền trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Bởi trước đó, nam diễn viên thừa nhận bản thân từng có ý định bỏ nghề. “Tôi vẫn rất đam mê công việc này nhưng sâu trong thâm tâm vẫn muốn làm cái gì đó lớn hơn. Vai Điền khi đó đến với tôi. Thời gian đầu, tôi còn hơi dè dặt. Sau đó tôi cởi mở hơn. Vai này làm tôi yêu công việc hơn, củng cố cho tôi niềm tin vào con đường mình đang đi hơn”, anh kể.