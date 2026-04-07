Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn biến mới vụ gia đình Thiện Nhân thông báo khẩn

Thạch Anh
Sau khi quản lý Minh Phương chia sẻ về tình hình hiện tại của Thiện Nhân, phía gia đình của nữ ca sĩ cũng có những phản hồi gây chú ý.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tối 6.4, quản lý Minh Phương đăng tải hình ảnh của Thiện Nhân trên fanpage Thiện Nhân Entertainment (hơn 80.000 người theo dõi), kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Chắc AI (trí tuệ nhân tạo) quá à nha”. Dòng chia sẻ này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh của giọng ca 10X được chia sẻ trên fanpage Thiện Nhân Entertainment

Trước đó, vào thời điểm gia đình đăng thông báo khẩn, cho biết không liên lạc được với Thiện Nhân, phía quản lý Minh Phương cho biết hiện tại giọng ca 10X đang tập trung cho việc tu tập. Người này cũng khẳng định quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 vẫn khỏe mạnh và “có cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra”.

Vào tối 6.4, phía gia đình cũng có chia sẻ gây chú ý trên fanpage Thiện Nhân (hơn 677.000 người theo dõi). Người thân bày tỏ những trăn trở về tình hình hiện tại của giọng ca sinh năm 2002 khi vừa trở lại ca hát chưa được bao lâu sau đó lại tạm dừng hay chặn số những người liên hệ mời show, khóa bình luận TikTok và ngưng hẳn việc livestream như trước.

Phía fanpage chia sẻ thêm: “Nếu như admin Minh Phương khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn thì mong rằng Thiện Nhân gọi về cho ba mẹ hoặc livestream để gia đình biết rằng con em chúng tôi vẫn bình an. Nếu như thời gian tới gia đình vẫn không biết được thông tin gì khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn, thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc”.

Ồn ào của ca sĩ Thiện Nhân và gia đình được nhiều người quan tâm

Ồn ào của ca sĩ Thiện Nhân

Trước đó, gia đình Thiện Nhân gây hoang mang khi chia sẻ bài đăng cho biết khoảng 2 tháng qua, người thân không nhận được bất kỳ thông tin hay liên lạc từ phía Thiện Nhân. “Hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Người nhà chỉ mong biết em hiện tại có bình an hay không”, phía gia đình Thiện Nhân chia sẻ.

Thiện Nhân và gia đình vướng ồn ào từ năm 2022. Sau vụ việc, nữ ca sĩ gần như vắng bóng ở thị trường âm nhạc suốt 2 năm, sau đó mới trở lại bằng việc ra mắt MV mới, tham gia biểu diễn ở một số nơi. Thiện Nhân từng chia sẻ đã là quyết định của mình thì không hối hận. Bởi cô quan niệm “cuộc đời của mỗi người không phải là bộ phim cũng không phải là một cuốn băng mà có thể tua đi tua lại”.

Phía Thiện Nhân lên tiếng giữa ồn ào

Quản lý ca sĩ Thiện Nhân vừa có những chia sẻ gây chú ý giữa lúc gia đình đăng thông báo khẩn liên quan đến quán quân 'Giọng hát Việt nhí 2014'.

Khám phá thêm chủ đề

Thiện nhân Ca sĩ Thiện Nhân ồn ào Giọng hát Việt nhí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận