Diễn biến mới vụ gia đình Thiện Nhân thông báo khẩn

Theo ghi nhận của chúng tôi, tối 6.4, quản lý Minh Phương đăng tải hình ảnh của Thiện Nhân trên fanpage Thiện Nhân Entertainment (hơn 80.000 người theo dõi), kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Chắc AI (trí tuệ nhân tạo) quá à nha”. Dòng chia sẻ này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước đó, vào thời điểm gia đình đăng thông báo khẩn, cho biết không liên lạc được với Thiện Nhân, phía quản lý Minh Phương cho biết hiện tại giọng ca 10X đang tập trung cho việc tu tập. Người này cũng khẳng định quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 vẫn khỏe mạnh và “có cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra”.

Vào tối 6.4, phía gia đình cũng có chia sẻ gây chú ý trên fanpage Thiện Nhân (hơn 677.000 người theo dõi). Người thân bày tỏ những trăn trở về tình hình hiện tại của giọng ca sinh năm 2002 khi vừa trở lại ca hát chưa được bao lâu sau đó lại tạm dừng hay chặn số những người liên hệ mời show, khóa bình luận TikTok và ngưng hẳn việc livestream như trước.

Phía fanpage chia sẻ thêm: “Nếu như admin Minh Phương khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn thì mong rằng Thiện Nhân gọi về cho ba mẹ hoặc livestream để gia đình biết rằng con em chúng tôi vẫn bình an. Nếu như thời gian tới gia đình vẫn không biết được thông tin gì khẳng định Thiện Nhân vẫn an toàn, thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc”.

Trước đó, gia đình Thiện Nhân gây hoang mang khi chia sẻ bài đăng cho biết khoảng 2 tháng qua, người thân không nhận được bất kỳ thông tin hay liên lạc từ phía Thiện Nhân. “Hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình đang ở đâu và tình trạng thế nào. Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Người nhà chỉ mong biết em hiện tại có bình an hay không”, phía gia đình Thiện Nhân chia sẻ.

Thiện Nhân và gia đình vướng ồn ào từ năm 2022. Sau vụ việc, nữ ca sĩ gần như vắng bóng ở thị trường âm nhạc suốt 2 năm, sau đó mới trở lại bằng việc ra mắt MV mới, tham gia biểu diễn ở một số nơi. Thiện Nhân từng chia sẻ đã là quyết định của mình thì không hối hận. Bởi cô quan niệm “cuộc đời của mỗi người không phải là bộ phim cũng không phải là một cuốn băng mà có thể tua đi tua lại”.