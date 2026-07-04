Diễn biến mới vụ trẻ em lái xe đâm 10 nhà sư thiệt mạng ở Thái Lan

Tờ Bangkok Post hôm nay 4.7 đưa tin ông Kosolwat Inthujanyong, Tổng giám đốc Văn phòng Bảo vệ quyền, trợ giúp pháp lý và thi hành án thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan, nói rằng đứa trẻ lái chiếc xe bán tải nói trên bị xem là đã phạm tội theo Bộ luật Hình sự nhưng không bị trừng phạt theo Điều 73, điều khoản miễn trừ trẻ em dưới 12 tuổi đối với hình phạt hình sự nhưng vẫn cho phép tiến hành tố tụng thông qua các cơ chế bảo vệ trẻ em.

Hiện trường vụ xe bán tải tông đoàn hành hương ở tỉnh Mukdahan của Thái Lan ngày 2.7 Ảnh: AFP

Ông Kosolwat cho biết thêm trách nhiệm hiện chuyển sang luật dân sự. Theo đó, cha mẹ hoặc người giám hộ của cậu bé phải bồi thường cho các nạn nhân theo Điều 429 của Bộ luật Dân sự và Thương mại. Với mức độ thương vong của vụ việc, ông lưu ý rằng khoản bồi thường dự kiến sẽ rất lớn.

Vụ việc xảy ra sau khi cậu bé 11 tuổi đã lái một chiếc xe bán tải từ nhà mình khoảng 12 km trước khi đâm vào một đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và cư sĩ trên đường Nasinuan ở huyện Muang thuộc tỉnh Mukdahan hôm 2.7. Các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe bán tải chạy với tốc độ rất cao.

Vụ việc khiến 5 nhà sư chết ngay tại chỗ, trong khi 5 nhà sư khác qua đời vì vết thương tại Bệnh viện Mukdahan. Ngoài ra còn có hơn 10 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Quốc vương Thái Lan đã đặt những người bị thương và gia đình của những người thiệt mạng dưới sự bảo trợ của hoàng gia, theo Văn phòng Quan hệ công chúng tỉnh Mukdahan.

Hiện trường vụ đâm xe làm 8 nhà sư thiệt mạng tại Thái Lan

Ngay sau vụ tai nạn, gia đình cậu bé cho hay cậu bé đã tự ý lấy chiếc xe bán tải Isuzu mà không xin phép. Mẹ cậu bé nói với cảnh sát rằng bà đã không ngăn được con trai mình, và có gọi đến đường dây nóng 191 để cầu cứu, nhưng đã quá muộn.

Tính đến thời điểm báo chí đưa tin về vụ việc hôm 3.7, cậu bé vẫn chưa thể nói chuyện với cảnh sát do chấn thương tâm lý. Tuy nhiên, gia đình khẳng định cậu bé 11 tuổi chưa bao giờ học lái xe.

Mẹ cậu nói với cảnh sát rằng đó là "lần đầu tiên con trai tôi lái xe", và khẳng định không ai dạy cậu. Tuy nhiên, bất kỳ người lái xe nào cũng biết rằng lời giải thích của bà mẹ này rất đáng ngờ.

Trong xã hội Thái Lan, việc cha mẹ chở con ngồi trong lòng khi lái xe, và thường dạy con cách xoay vô lăng, là điều phổ biến. Trên mạng xã hội, một số phụ huynh thậm chí còn đăng tải các đoạn video quay cảnh con nhỏ của họ học lái xe.

Phản ứng của công chúng về vụ xe bán tải tông đoàn hành hương rất gay gắt, đặc biệt là trên mạng xã hội, nơi sự phẫn nộ tập trung vào cha mẹ của đứa trẻ và những câu hỏi về việc một trẻ vị thành niên làm thế nào có thể tiếp cận được phương tiện giao thông. Lời kêu gọi truy cứu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đã lan rộng, cùng với cuộc tranh luận rộng hơn về an toàn trẻ em và sự giám sát của cha mẹ, theo Bangkok Post.