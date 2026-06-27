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Thế giới

Thái Lan bắt nghi phạm Úc sau khi phát hiện thi thể thiếu nữ trong vali

Khánh An
Khánh An
Nghi phạm người Úc thừa nhận sát hại một thiếu nữ 17 tuổi tại Pattaya (Thái Lan), sau khi bị bắt tại sân bay khi đang trên đường về nước.
Thái Lan bắt nghi phạm Úc sau khi phát hiện thi thể thiếu nữ trong vali - Ảnh 1.

Chiếc vali được tìm thấy cách hiện trường hơn 4 km

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 27.6 đưa tin một người đàn ông Úc 42 tuổi vừa bị bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) sau khi bị cáo buộc giết một thiếu nữ 17 tuổi, giấu xác nạn nhân trong vali vứt bên đường ray xe lửa ở Pattaya.

Nghi phạm được cho là đã thú nhận tội ác, nhưng khẳng định mình hành động để tự vệ.

Đại tá Anek Srathongyu, trưởng đồn cảnh sát thành phố Pattaya, cho biết ông nhận được thông báo vào tối 26.6 về nạn nhân mất tích tên Thanchanok, quê ở tỉnh Kalasin.

Theo các nhà điều tra, cô Thanchanok được nhìn thấy lần cuối lúc 3 giờ 34 sáng 25.6, khi cô nắm tay một người nước ngoài đi vào một khu chung cư tại huyện Bang Lamung ở Pattaya.

Khoảng 18 giờ sau, người đàn ông nước ngoài kéo một chiếc vali màu đen ra khỏi hiện trường rồi đặt lên sau xe máy rời đi. Sau đó, ông ta trở lại chung cư nhưng không mang theo chiếc vali.

Nghi phạm sau đó được xác định là Simon Peter Carman, quốc tịch Úc. Người này không có mặt tại căn hộ khi cảnh sát khám xét. Hiện trường có dấu vết của một cuộc giằng co.

Cảnh sát truy lùng và bắt giữ nghi phạm tại sân bay khi người này đang mua vé về nước. Các sĩ quan cho biết trên cổ và cánh tay nghi phạm có những vết xước, có thể do móng tay gây ra.

Cùng đêm đó, cảnh sát dựa vào hình ảnh từ camera an ninh để lần theo lộ trình của nghi phạm và phát hiện chiếc vali màu đen bị vứt cách căn hộ hơn 4 km. Bên trong vali là thi thể một người phụ nữ trần truồng, cuộn tròn, được phủ một tấm vải mỏng màu nâu.

Nghi phạm khai chưa từng quen biết nạn nhân trước đây, cho biết họ gặp nhau và ông thỏa thuận trả cho cô 1.000 baht "cho thời gian của cô ấy". Tuy nhiên, hai bên sau đó xảy ra tranh cãi về vấn đề tiền bạc và cô gái đã cầm một con dao đe dọa. Nghi phạm khai đã hành động tự vệ khi túm cổ nạn nhân và vô tình khiến cô thiệt mạng, chứ không cố ý giết người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

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