Điện Kremlin tránh trả lời câu hỏi về tướng phó tư lệnh chiến dịch Nga ở Ukraine

Tướng Surovikin vắng mặt từ ngày 24.6, khi ông xuất hiện trong một video kêu gọi thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin chấm dứt vụ nổi loạn. Kể từ đó, tin đồn ông đang bị các cơ quan an ninh Nga thẩm vấn đã lan truyền.

Trong cuộc họp báo ngày 29.6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chuyển các câu hỏi về ông Surovikin tới Bộ Quốc phòng Nga, nơi cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vị tướng.

Hãng tin RIA Novosti đưa tin khi được các phóng viên hỏi liệu Điện Kremlin có thể làm rõ tình hình liên quan ông Surovikin hay không, phát ngôn viên Peskov nói: "Không, rất tiếc là không. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên liên hệ với Bộ Quốc phòng, đây là thẩm quyền của họ".

Khi một phóng viên hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tiếp tục tin tưởng ông Surovikin hay không, ông Peskov trả lời: "Ông Putin là tổng tư lệnh tối cao và ông ấy làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov". Ông Peskov cho biết các câu hỏi về "các đơn vị trong cấu trúc" của Bộ Quốc phòng Nga nên được gửi tới bộ này.

Cũng theo RIA, một ngày trước đó, ông Peskov lưu ý về việc có nhiều tin đồn và suy đoán sau vụ nổi loạn của Wagner, cho rằng tin đồn về tướng Surovikin là một trong những ví dụ như vậy.

Trong khi đó, The New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho rằng tướng Sergei Surovikin đã biết trước về kế hoạch nổi loạn của ông Prigozhin. Tờ Financial Times ngày 29.6 dẫn lời 3 nguồn tin nói rằng vị tướng đã bị bắt.

Tuy nhiên, con gái Veronika của ông cùng ngày nói với website Baza rằng "không có chuyện gì xảy ra" với cha của cô. Cụ thể, cô Veronika nói: "Không ai bắt ông ấy cả, và mọi người đang làm công việc của họ".