Điện lực Hà Tĩnh hoãn lịch cắt điện, kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Theo đó, do nguồn điện trên địa bàn tỉnh được đảm bảo nên Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ không thực hiện việc cắt điện theo lịch dự kiến từ ngày 7 - 11.6 đã được thông báo tới khách hàng trước đó.



Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ hoãn lịch cắt điện vì nguồn điện được đảm bảo

Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về nguồn điện và phụ tải trên địa bàn tới quý khách hàng.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đề nghị khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm (từ 11 giờ 30 - 15 giờ 30; 20 giờ 30 - 22 giờ 30).



Đồng thời khuyến cáo người dân chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26oC trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để tránh quá tải lưới điện, phòng các nguy cơ gây cháy nổ, chạm chập về điện.

Miền Bắc hiện đang xảy ra thiếu điện trầm trọng

Trước đó, vào ngày 6.6, Công ty Điện lực Hà Tĩnh ra thông báo dự kiến lịch cắt điện dày đặc trên diện rộng toàn tỉnh, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ từ ngày 7 - 11.6. Lịch cắt luân phiên theo địa bàn từ 7 giờ đến 19 giờ hằng ngày, hoặc từ khung giờ 19 giờ - 2 giờ sáng hôm sau.

Ngoài ra, khi có lệnh ngừng cấp điện khẩn cấp từ điều độ cấp trên, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ thực hiện ngừng cấp điện bổ sung để đảm bảo ổn định hệ thống điện quốc gia. Mọi thông tin sẽ được thông báo bằng tin nhắn cụ thể tới quý khách hàng.

Theo một lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến việc thiếu điện là do thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài khiến các hồ thủy điện cạn nước. Mặc dù năng lượng tái tạo ở miền Trung dồi dào nhưng do đường dây truyền tải đang quá tải, nên lượng điện không tải được ra miền Bắc dẫn đến việc miền Bắc đang thiếu trầm trọng. Do lượng điện phân bố cho miền Bắc hiện có giới hạn nên Hà Tĩnh bắt buộc phải cắt điện luân phiên để ngăn ngừa sự cố hệ thống điện quốc gia.

Ngay sau khi nhận được thông báo, nhiều người dân ở Hà Tĩnh, nhất là các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và kinh doanh tỏ ra lo lắng khi lịch cắt điện diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất kinh doanh.