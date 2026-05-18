Điện lưới thành phố giúp đổi thay làng nghề se nhang Lê Minh Xuân

Tôi đến làng nghề se nhang Lê Minh Xuân vào ngày đầu tháng 4.2026, khi nơi đây rộn ràng tiếng máy se nhang đương vụ giữa năm cho tết sắp tới. Chạy dọc theo tuyến đường nhựa Mai Bá Hương trải dài từ hướng chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn) đến khu di tích Láng Le - Bàu Cò là tới ngay làng nghề se nhang Lê Minh Xuân với hơn 350 hộ gia đình, cơ sở làm nhang.

Cơ sở của chú Phước là một trong rất nhiều cơ sở ứng dụng máy sấy nhang bằng điện tại làng nghề se nhang Lê Minh Xuân Ảnh: TGCC

Làng se nhang Lê Minh Xuân được công nhận vào năm 2014. Đây là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời và là trung tâm sản xuất nhang lớn nhất khu vực miền Nam. Dừng chân tại một trong số những cơ sở sản xuất của làng nghề, tôi thật sự ấn tượng bởi cái nhìn đầu tiên là những bó nhang thành phẩm đỏ rực, vàng óng được dựng dọc theo các lối đi tạo nên một khung cảnh sinh động đẹp mắt.

Nỗi vất vả của người thợ se nhang thủ công

Với nụ cười thân thiện mến khách, cô Oanh (55 tuổi, vợ của chú Tính), là chủ cơ sở sản xuất nhang Huỳnh Văn Tính niềm nở đón tôi. Khi tôi đến cũng là lúc cô đang lấy nhang đã sấy khô từ máy sấy nhang ra ngoài. Dù bận rộn luôn tay, cô Oanh chia sẻ: "Đây là thời điểm các cơ sở sản xuất tăng cường công suất để đáp ứng cung cấp nhang ra thị trường vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Tết Đoan Ngọ (mùng 5.5 âm lịch)".

Nói về cơ duyên đến với nghề se nhang, cô Oanh tâm sự: "Hồi tôi được gả về đây là đã có nghề se nhang lâu rồi. Khi đó, điện đài chưa có, đất đai bị nhiễm phèn, ngoài trồng mía, nhổ cỏ, thì công việc se nhang bằng thủ công đã góp phần cải thiện đời sống kinh tế gia đình, vừa giúp đỡ các chị em trong xóm biết làm nghề, vừa lưu giữ và tiếp nối truyền thống nghề se nhang - một nét đẹp văn hóa của vùng miền".

Từ một người nông dân gắn chặt với làng nghề se nhang Lê Minh Xuân, cô Oanh chứng kiến cảnh làm nhang bằng thủ công truyền thống của thế hệ trước: năng suất không cao, lại phải lao động khá nặng nhọc qua nhiều công đoạn, từ trộn bột, tẩm mùi đến se nhang, phơi nhang. Cô luôn mơ một ngày quê hương có điện là có thể "đổi đời" từ những chiếc máy trộn bột, máy se nhang, máy sấy nhang.

Điện lưới thành phố làm đổi thay làng nghề se nhang

Khi được hỏi điều tạo nên cơ duyên gắn bó lâu bền với nghề se nhang Lê Minh Xuân, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, cô Oanh bộc bạch: "Đó chính là sự đổi thay của làng nghề từ khi có điện lưới thành phố". Thấy tôi tròn xoe mắt tỏ vẻ tò mò, cô chia sẻ thêm: "Có điện thì các công đoạn từ pha, nhào bột, tẩm mùi (trầm, quế, khuynh diệp…), nhuộm chân trúc đến se nhang, sấy khô đều được sử dụng máy móc thiết bị thay thế lao động thủ công nên công suất máy dần được tăng lên qua hiệu chỉnh hợp lý các công đoạn".

Để được thành phẩm là những bó nhang thơm đóng gói cẩn thận là qua biết bao công đoạn của những người thợ lành nghề. Dù lớn tuổi, cô Oanh cũng như các chị các anh trong các cơ sở sản xuất của làng nghề vẫn gắn bó với nghề, vẫn giữ vững một niềm tin đối với nghề se nhang dù bước đầu phải gom góp từng đồng lời để đầu tư máy móc. Cô Oanh nói: "Đây là nghề thủ công truyền thống. Từ khi có điện lưới thành phố về tận làng nghề thì các cơ sở sản xuất đều hăng hái đầu tư trang bị máy móc hiện đại, nhờ đó người thợ đỡ bớt cực nhọc và tăng năng suất gấp nhiều lần".

Vừa dứt lời, cô Oanh chỉ tay về phía kế bên là cơ sở sản xuất nhang của chú Minh Phước. Xưởng của chú Phước là một trong số những cơ sở đầu tư máy sấy nhang hiện đại tại vùng. Cô Oanh cho biết thêm: "Máy thiết kế thông minh nhỏ gọn nhưng rất hiệu quả với 4 mặt chứa khung nhang, dễ dàng thao tác, phù hợp cho nhiều loại nhang khác nhau: nhang trắng, nhang đen, nhang vàng… Nhờ vậy, không những đẩy nhanh quá trình sấy mà còn giúp nhang không bị cong, nứt nhờ dãy nhiệt sấy rộng từ 40 độ C đến 90 độ C nên nhang không bị ẩm móc, giữ mùi thơm đặc trưng và cho năng suất cao".

Cô Oanh cũng như các cơ sở của làng nghề rất vui khi vừa qua, Sở Du lịch TP.HCM công bố làng nghề se nhang Lê Minh Xuân là 1 trong 10 top điểm check - in thú vị ở TP.HCM. Cô hồ hởi: "Vào những dịp cuối năm, các cơ sở làm nhang có rất đông các du khách đến đây check - in chụp hình". Cô cũng thầm cảm ơn các du khách, các bạn trẻ rành công nghệ đã đăng ảnh lên mạng xã hội mà làng nghề được nhiều người biết đến.

Cô Oanh đang gom nhang đã sấy khô để chuẩn bị đóng gói thành phẩm Ảnh: TGCC

Cô Oanh cho biết thêm, từ khi có điện, không chỉ cơ sở của cô mà hầu hết các cơ sở của làng nghề đều đổi mới phương thức sản xuất ứng dụng máy móc công nghệ vào từng công đoạn, từ đó, sức khỏe người thợ tốt hơn xưa, nâng cao năng suất hơn làm tử thủ công, cung ứng ngày càng nhiều ra thị trường. Đồng thời góp phần rất lớn vào việc cải thiện đời sống kinh tế gia đình, nhiều cơ sở nâng cấp mở rộng kho xưởng và nhập mới máy móc thiết bị tân tiến để phục vụ sản xuất.

Như những nhịp cầu nối những bờ vui, trong khi những người thợ làng nghề se nhang Lê Minh Xuân đang tạo nên giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc thì việc ngành điện thành phố mang tên Bác vẫn ngày đêm đồng hành cùng sự phát triển của làng nghề, đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước.