Sau gần 2 năm thi công, cầu Đại Ngãi 1 đã đạt 65% khối lượng hợp đồng. Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tất bật thi công, phấn đấu hoàn thành phần cầu dẫn phía Vĩnh Long trong tháng 12/2026.

Diện mạo cầu dây văng nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam lúc này ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Cầu Đại Nghĩa 1 có tổng hơn 3.900 tỉ đồng, với chiều dài hơn 3 km, trong đó phần cầu chính dài 2,6 km, rộng 21,5 m. Công trình được thiết kế dạng cầu dây văng với hai trụ tháp chữ A cao 110 m tính từ mặt cầu, nhịp chính dài 450 m, lớn thứ 2 Việt Nam (sau cầu Cần Thơ), do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện.

Trụ tháp chữ A cao 110 m tính từ mặt cầu, nhịp chính dài 450 m ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Tại khu vực cầu chính, trụ tháp P23 đã thi công đến đốt thứ 25, trụ tháp P24 đến đốt 18. Theo kế hoạch, hai trụ tháp sẽ hoàn thành vào tháng 4.2027, chuyển sang giai đoạn lắp đặt cáp dây văng từ tháng 5.2027.

Thi công đường dẫn vào cầu Đại Ngãi 1 ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Ở 2 bên bờ sông Hậu, toàn bộ 42 thân mố, trụ cầu dẫn đã hoàn thành. Khối lượng thi công xà mũ đạt khoảng 97%, lao lắp dầm Super-T đạt 80%, bản mặt cầu đã hoàn thành 34/42 nhịp. Các nhà thầu đang tập trung lao lắp 8 nhịp dầm Super-T còn lại, đồng thời thi công bản mặt cầu tại các nhịp đã lắp dầm.

Công nhân tất bật thi công ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Trên công trường, liên danh nhà thầu đã huy động 353 nhân sự, 85 máy móc, thiết bị và tổ chức 23 mũi thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hợp long cầu Đại Ngãi 1 vào cuối năm 2027.

Liên danh nhà thầu đã huy động 353 nhân sự để thi công ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Ông Nguyễn Kì Nam, Phó giám đốc Ban điều hành, cho biết công trình đang bước vào giai đoạn thi công các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao. Ban điều hành thường xuyên rà soát tiến độ, điều phối nhân lực, thiết bị giữa các mũi thi công, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục nằm trên đường găng tiến độ.

Trụ tháp chữ A cao 110 m để đấu nối dây văng ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Thi công trụ tháp ở độ cao lớn giữa dòng sông rộng, kỹ sư, công nhân thường xuyên đối mặt với gió mạnh, ảnh hưởng đến việc lắp dựng ván khuôn, vận chuyển vật tư và thao tác trên cao. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt độ chính xác về tim trục, cao độ và chất lượng kết cấu.

Thi công trụ tháp ở độ cao lớn giữa dòng sông rộng ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Cầu Đại Ngãi 1 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long, Cần Thơ và các tỉnh lân cận

Từ hai bên bờ sông Hậu, những nhịp cầu dẫn nối tiếp nhau, hướng về hai trụ tháp đang vươn cao giữa dòng sông.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 sẽ thay thế phà Đại Ngãi, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long, Cần Thơ và các tỉnh lân cận, góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 60, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 sẽ thay thế phà Đại Ngãi ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Từ hai bên bờ sông Hậu, những nhịp cầu dẫn nối tiếp nhau, hướng về hai trụ tháp đang vươn cao ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Cận cảnh thi công trụ cầu ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG