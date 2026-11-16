Toàn cảnh cầu Long Thành dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Gói thầu XL01 hướng tới mục tiêu hợp long cầu Long Thành cuối tháng 12.2026 và hoàn thành gói thầu trong tháng 3.2027. Gói thầu thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 10 km, có giá trị gần 5.600 tỉ đồng, do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện.

Gói thầu này khởi công từ tháng 8.2025, nhưng đến tháng 6.2026 mới được bàn giao đầy đủ mặt bằng, khiến thời gian thi công bị rút ngắn đáng kể.

Toàn cảnh khu vực cầu Long Thành thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, nơi các hạng mục đang được đẩy nhanh thi công ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Để đáp ứng tiến độ, liên danh nhà thầu đã huy động gần 900 nhân sự, hơn 200 máy móc, thiết bị, tổ chức 33 mũi thi công gồm 22 mũi thi công cầu cạn, 5 mũi thi công cầu Long Thành và 6 mũi đúc dầm.

Công nhân tất bật thi công ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Các mũi được triển khai đồng thời, duy trì hoạt động liên tục để hoàn thành khối lượng công việc còn lại theo kế hoạch. Tranh thủ từng giờ, từng ngày, người lao động miệt mài trên công trường để đẩy tiến độ, bù đắp quỹ thời gian thi công bị rút ngắn.

Công trường thi công cầu Long Thành nhìn từ trên cao. Đến nay, sản lượng thực hiện gói thầu XL01 đạt khoảng 80% ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc điều hành gói thầu XL01 dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành cho biết, sản lượng thực hiện toàn gói thầu đến nay đạt khoảng 80%. Trong đó, phần đường cơ bản hoàn thành xử lý nền, phần cầu cạn đã hoàn thành cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới đạt gần 98%. Công tác lao lắp dầm đạt 92%, thi công bản mặt cầu đợt 1 đạt 81% và lan can đạt 43%.

Nhà thầu thi công đúc hẫng cầu Long Thành, đã triển khai 8/85 đốt ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Đối với cầu Long Thành (cầu chính), nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi D2000, bệ trụ, thân trụ, đỉnh trụ K0. Công tác đúc hẫng đã triển khai 8/85 đốt, đảm bảo kế hoạch hợp long theo tiến độ đề ra.

Đoạn cầu cạn trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành nhìn từ trên cao ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Đối với phần cầu cạn và cầu Sông Tắc sẽ hoàn thành trong tháng 11.1026 tạo điều kiện chuyển hướng giao thông để sửa chữa mặt cầu cũ.

Kỹ sư kiểm tra kỹ thuật thi công bản mặt cầu thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Khi hoàn thành, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm áp lực cho tuyến đường hiện hữu, đồng thời tăng cường kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành, Đồng Nai và các trung tâm kinh tế khu vực Đông Nam bộ.

Các tổ đội công nhân thi công cốt thép, kỹ sư kiểm tra bản vẽ và công nhân vận hành thiết bị tại gói thầu XL01 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho tuyến hiện hữu và tăng cường kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, Đồng Nai ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Thi công đốt dầm cầu Long Thành ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Cầu Long Thành mở rộng nhìn về hướng TP.HCM ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Cầu Long Thành mở rộng song song cầu hiện hữu ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG