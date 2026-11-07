TP.HCM lấy ý kiến làm đường liên cảng Cát Lái, tách xe container khỏi khu dân cư

Theo hồ sơ do UBND phường Cát Lái cung cấp, hồ sơ cập nhật ranh giới dự án đường liên cảng và đường Vành đai 3 TP.HCM vào quy hoạch phân khu đã được duyệt. Việc này nhằm thống nhất quy hoạch với phạm vi thực hiện dự án, làm cơ sở triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và các bước tiếp theo.

Hồ sơ cũng đề cập việc rà soát các khu đất, tuyến giao thông và hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng. Phương án hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang, chỉ giới đường đỏ, cao độ thiết kế và tổ chức giao thông sẽ thực hiện theo hồ sơ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một nội dung khác là điều chỉnh chức năng sử dụng 65 m2 thuộc ô phố 6.8.8-OH, dự kiến dành để đầu tư trụ sở khu phố 24 (phường Cát Lái, TP.HCM). Các nội dung quy hoạch khác ngoài phạm vi điều chỉnh tiếp tục giữ theo đồ án đã được phê duyệt.

Sơ đồ vị trí các khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu số 6 tại phường Cát Lái, gồm khu vực cập nhật dự án đường liên cảng và khu vực điều chỉnh chức năng ô phố 6.8.8-OH ẢNH: UBND PHƯỜNG CÁT LÁI

Mở đường liên cảng Cát Lái, "cứu" kẹt xe cửa ngõ phía đông TP.HCM

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, phạm vi nghiên cứu tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng chiều dài khoảng 5,9 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối kết nối nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo quy hoạch, đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC sẽ xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe, kết nối với đường hiện hữu tại 3 vị trí. Đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được đầu tư cầu cạn 6 làn xe.

Tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phương án tổ chức giao thông giữ nguyên dạng nút trumpet kép kết nối với Vành đai 3 TP.HCM, đồng thời bổ sung các nhánh kết nối tuyến đường liên cảng với 2 tuyến cao tốc.

Phối cảnh đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, làm từ vốn ngân sách TP.HCM, dự kiến khởi công quý 4/2026.

Khi hoàn thành, dự án kỳ vọng tạo hành lang vận tải chuyên dụng giúp tách dòng xe container khỏi các khu dân cư, giảm tải cho các trục đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh và giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ phía đông TP.HCM