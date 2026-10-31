Phường Cát Lái ở TP.HCM nâng cấp 35 tuyến đường, hẻm

Sáng 31.10, phường Cát Lái tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2027. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 51 tỉ đồng, triển khai tại 8 khu phố và đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Dự án sử dụng nguồn vốn TP.HCM bổ sung có mục tiêu cho phường, nhằm cải thiện điều kiện đi lại, chỉnh trang hạ tầng tại các khu dân cư.

Phường Cát Lái tổ chức 9 mũi thi công, chạy tiến độ 75 ngày đêm

Theo kế hoạch, dự án nâng cấp đồng loạt 35 tuyến đường, hẻm với 9 mũi thi công triển khai song song. Các nhà thầu được yêu cầu tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong 75 ngày đêm.

Ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái, cho biết dự án được triển khai với phương châm "sạch đường, sáng ngõ, đẹp phố phường", hướng đến việc tạo ra những tuyến đường khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn cho người dân.

Các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông hợp lý và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt.

Ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: UYỂN NHI

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái cũng xác định trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát trong việc bám sát hiện trường, kiểm soát từng mũi thi công, từng mốc tiến độ và xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh.

Tập trung nâng cấp mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Lành, Phó chủ tịch UBND phường Cát Lái, cho hay dự án xuất phát từ những phản ánh của người dân về tình trạng đường xuống cấp, hư hỏng và thiếu hệ thống thoát nước. Sau khi rà soát, địa phương xây dựng dự án và đăng ký với thành phố để triển khai.

Theo ông Lành, dự án chủ yếu chỉnh trang đô thị, nâng cấp mặt đường và đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước; không có quy mô mở rộng đường. Trong quá trình thi công, địa phương sẽ phối hợp xử lý các vướng mắc có thể phát sinh.

Ông Phạm Văn Lành, Phó chủ tịch UBND phường Cát Lái phát biểu tại lễ khởi công nâng cấp 35 tuyến đường, hẻm trên địa bàn ẢNH: UYỂN NHI

Phó chủ tịch UBND phường đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn; đồng thời phân luồng giao thông, bố trí lối đi phù hợp và thông tin cho người dân khi thi công. Hồ sơ dự án cũng sẽ được cung cấp cho Ủy ban MTTQ phường Cát Lái và các khu phố để phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Đại diện người dân cho biết bà con đồng tình, ủng hộ dự án và cam kết phối hợp, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Người dân cũng mong công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo phường Cát Lái thực hiện nghi thức khởi công dự án nâng cấp 35 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài 6.528 m ẢNH: PHƯỜNG CÁT LÁI

Sau giai đoạn 2026 - 2027, phường Cát Lái dự kiến tiếp tục nâng cấp các tuyến đường trong giai đoạn 2028 - 2029 và năm 2030. Mục tiêu từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống đường, hẻm trên địa bàn.