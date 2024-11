Diễn tập chữa cháy, cứu nạn ở khu chung cư đông dân nhất TP.Hà Nội

UBND TP.Hà Nội tối 31.10 đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Chung cư HH1 Linh Đàm, thuộc Khu đô thị Bán đảo Linh Đàm (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Tình huống giả định, vào 19 giờ 30 ngày 31.10, căn hộ tại tầng 12 chung cư HH1A Linh Đàm xảy ra cháy vì một chiếc điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, sau đó lan ra đệm, ga giường, rèm cửa…

Thời điểm xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy không hoạt động. Khi phát hiện sự cố cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở đã báo động toàn bộ tòa nhà, tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho người dân, sử dụng các trang thiết bị hiện có dập tắt đám cháy đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an TP.Hà Nội.

Xe thang hiện đại được huy động để diễn tập cứu nạn ở đám cháy giả định tầng 12 ẢNH: D.H

Vẫn theo tình huống giả định, thời điểm xảy ra cháy, cửa buồng thang bộ bị hở nên khói, khí độc đã theo buồng thang bộ lan lên các tầng trên. Trong quá trình thoát nạn, do tâm lý hoảng loạn dẫn đến việc người dân chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên nhau khiến nhiều người bị thương; một số hộ dân ở trên các tầng cao đã lựa chọn phương án chạy ngược lên mái chờ lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Tiếp đó, tại tầng hầm, một chiếc xe máy điện đang cắm sạc bất ngờ bốc cháy và nhanh chóng cháy lan ra nhiều xe bên cạnh khiến cho bình xăng một số xe phát nổ làm cháy đường dây cấp điện nguồn gây mất điện toàn bộ tòa nhà.

Đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn kèm theo đó là khói, khí độc bao phủ toàn bộ tầng hầm và lan lên các tầng trên, gây hoảng loạn cho người dân đang sinh sống trong các tòa nhà. Đám cháy xảy ra vào thời điểm hầu hết các gia đình đang ở nhà nên bên trong tòa nhà HH1 có khoảng hơn 10.000 người có mặt.

Cảnh sát và lực lượng tại chỗ hướng dẫn người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm giả định ẢNH: Đ.H

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động lực lượng, phương tiện và các lực lượng chi viện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy và CNCH tại chung cư HH1 Linh Đàm.

Với sự nỗ lực tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục xe chữa cháy, xe CNCH và các phương tiện chuyên dụng, sau khoảng 20 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn; toàn bộ người bị nạn đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa, hướng dẫn ra ngoài an toàn, các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nhiều phương tiện hiện đại cùng gần 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia buổi diễn tập ẢNH: Đ.H

Phát biểu tại buổi diễn tập, thiếu tướng Đặng Đình Hoàn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07 - Bộ Công an), cho biết thời gian vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo C07 phối hợp Công an TP.Hà Nội tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn cho người dân sinh sống và kinh doanh tại chung cư HH Linh Đàm. Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội cùng toàn hệ thống chính trị đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Thiếu tướng Hoàn cho hay, đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, giải quyết những yêu cầu cấp bách mà thực tiễn công tác PCCC và CNCH đặt ra.

Nhận xét về buổi diễn tập, đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập.

Robot chữa cháy được dùng để dập lửa trong đám cháy xe máy giả định dưới tầng hầm ẢNH: D.H

Đại tá Hải cho biết, qua công tác thực tập có thể thấy lực lượng cơ sở đã thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", huy động tối đa lực lượng, phương tiện được trang bị để triển khai chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người, cứu tài sản một cách kịp thời, an toàn, đồng thời vận động số lượng lớn người dân sinh sống tại đây tham gia thực tập theo kịch bản.

Cùng với đó, các lực lượng được huy động cũng đã có sự hỗ trợ và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, khoa học và hiệu quả…

Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, phát biểu tại buổi diễn tập ẢNH: THÚY CHU

Nói thêm về buổi diễn tập, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nôi, cho hay cụm chung cư HH Linh Đàm là tổ hợp chung cư với 12 tòa nhà cao 41 tầng với hơn 30.000 người thường xuyên sinh sống, kinh doanh.

Đây là khu vực có mật độ dân số rất đông nhất Hà Nội, dân số nhiều hơn nhiều xã tại Hà Nội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Cục phó C07, phát biểu tại buổi diễn tập ẢNH: THÚY CHU

Với mật độ dân số này, khi xảy ra cháy nổ nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời và có phương án chữa cháy, thoát nạn cụ thể, khoa học sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Theo đại tá Hiếu, đây là lần đầu tiên phương án chữa cháy được tổ chức vào thời điểm tối với sự huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện tham gia. Đặc biệt, với tình huống giả định xảy ra cháy ở một tầng bất kỳ tại tòa nhà, do đó, lực lượng nhận được sự hưởng ứng, tham gia thực tập phương án của cư dân sinh sống nơi đây.

"Phương án ngày hôm nay thực sự đã mang lại những kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH cho chính những cư dân đang sinh sống tại khu chung cư HH1 Linh Đàm nói riêng và người dân sinh sống tại các chung cư trên toàn quốc nói chung để có thể bình tĩnh đưa ra quyết định xử lý phù hợp theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có sự cố cháy nổ. Việc trang bị tốt những kiến thức, kỹ năng về PCCC của mỗi người dân là rất cần thiết, sẽ giúp bảo vệ tính mạng của chính bản thân, gia đình và những người xung quanh, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra", đại tá Hiếu nói.