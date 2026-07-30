Điện thoại Android giá rẻ có nguy cơ 'thụt lùi' ở 4 thông số quan trọng

Với việc giá cả điện thoại tăng vọt trong thời gian gần đây, nhiều người đã bắt đầu tính đến việc chọn mua các mẫu điện thoại Android giá rẻ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lại đang gặp phải khó khăn do giá RAM và chip nhớ tăng cao, dẫn đến lợi nhuận sụt giảm, buộc họ phải hạ cấp một số tính năng quan trọng trên điện thoại.

Chip xử lý

Năm 2025 - 2026, Apple và Samsung đã ghi nhận doanh số bán hàng mạnh mẽ với dòng iPhone 17 và Galaxy S26, dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với các chip cao cấp. Tuy nhiên, nhu cầu đối với các sản phẩm tầm trung và thấp hơn chậm lại, khiến nhiều điện thoại dưới 500 USD phải sử dụng cùng một chip từ những năm trước. Kết quả là khả năng cải thiện hiệu năng sẽ rất hạn chế.

Các thương hiệu đang nỗ lực cắt giảm tính năng trên điện thoại giá rẻ để tiết kiệm chi phí ẢNH: SAMSUNG

Samsung, nhà sản xuất điện thoại Android lớn nhất, cũng đã chuyển hầu hết các thiết bị Galaxy A tầm trung sang sử dụng chip Exynos do chính hãng sản xuất, với hiệu năng tương xứng với mức giá mục tiêu.

Modem không dây và khả năng kết nối

Modem là yếu tố quan trọng giúp smartphone kết nối không dây qua Bluetooth, Wi-Fi và mạng di động. Mặc dù không phải là thông số kỹ thuật nổi bật, nhưng các modem chất lượng kém có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm. Một ví dụ điển hình là vấn đề sóng mà người dùng Pixel 6 gặp phải, có thể do modem 5G. Khi giá RAM và bộ nhớ tăng cao, việc cắt giảm chi phí ở khía cạnh này có thể xảy ra.

Nếu đang tìm mua điện thoại Android giá rẻ hoặc tầm trung, hãy kiểm tra khả năng thu sóng ở những khu vực mà người dùng thường xuyên sử dụng, đồng thời tham khảo ý kiến từ bạn bè về những sản phẩm họ đang sử dụng.

Thật khó để kỳ vọng màn hình OLED sẽ 'phủ sóng' toàn bộ điện thoại Android giá rẻ ẢNH: K. VĂN

Màn hình

Hiện nay, màn hình 1.080p sử dụng công nghệ OLED đã trở thành tiêu chuẩn cho điện thoại giá 400 USD. Dù vậy, một số điện thoại giá 200 USD vẫn sử dụng công nghệ LCD cũ hơn. Việc sản xuất và cung cấp màn hình giá rẻ vẫn ổn định, nhưng không có dấu hiệu cho thấy điều này sẽ thay đổi khi giá RAM vẫn cao.

Camera

Các điện thoại giá rẻ có thể tiếp tục sử dụng hệ thống camera đa ống kính tầm trung, với cảm biến phụ 2 MP hoặc 5 MP. Ở mức giá khoảng 500 USD, số megapixel có thể không thay đổi, nhưng kích thước cảm biến vẫn nhỏ làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Các nhà sản xuất thường ưu tiên chi tiêu cho một số thông số kỹ thuật nhất định, dẫn đến việc tìm kiếm linh kiện thay thế cho camera trên các điện thoại giá rẻ.

Tóm lại, trong bối cảnh giá thành linh kiện tăng cao, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn điện thoại giá rẻ trong thời gian tới.