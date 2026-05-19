Lý do camera điện thoại ngày càng lồi hơn

Tuy nhiên, từ khi iPhone 7 ra mắt vào năm 2016, cụm camera lồi đã trở thành một xu hướng phổ biến trên điện thoại. Dù công nghệ ngày càng phát triển giúp các nhà sản xuất tích hợp nhiều tính năng hơn vào không gian nhỏ hơn, nhưng các mẫu iPhone 17 Pro và Galaxy S26 Ultra mới nhất lại có cụm camera lồi lớn nhất từ trước đến nay.

iPhone 17 Pro có phần lồi camera khá dày ở mặt sau ẢNH: REUTERS

Vậy tại sao camera trên điện thoại không thể phẳng? Nguyên nhân chủ yếu là do các công ty muốn giữ cho điện thoại mỏng. Khi thiết kế điện thoại mỏng hơn mà vẫn giữ nguyên kích thước camera, điều này sẽ dẫn đến việc camera phải nhô ra. Với những chiếc điện thoại như Galaxy S25 Edge chỉ mỏng 5,8 mm, việc camera lồi trở nên dễ hiểu.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao các nhà sản xuất không thể làm cho camera nhỏ hơn? Đối với những chiếc điện thoại không mỏng đi, như iPhone 17, tại sao kích thước camera lại tăng lên? Câu trả lời nằm ở việc cải thiện chất lượng camera, cùng những hạn chế vật lý và công nghệ hiện tại. Để có chất lượng ảnh tốt hơn, điện thoại cần có cảm biến lớn hơn, đồng nghĩa với việc chiếm nhiều không gian hơn. Chính vì vậy, các camera tốt nhất trên smartphone thường có phần camera lồi.

Camera lồi trên điện thoại không phải để 'làm màu'

Bên cạnh đó, camera có độ phân giải cao hơn sẽ cho ra những bức ảnh sắc nét hơn, vì vậy các nhà sản xuất thường tăng số lượng điểm ảnh trên cảm biến camera. Nhưng khi nâng cấp từ camera 50 MP lên 200 MP, hệ thống mới vẫn cần phải đủ nhỏ để nằm gọn bên trong điện thoại. Nếu không, mỗi điểm ảnh sẽ chỉ có một phần tư diện tích để thu sáng, dẫn đến chất lượng ảnh kém hơn.

Nhu cầu nhiếp ảnh di động ngày càng cao đòi hỏi cảm biến camera phải cải tiến ẢNH: REUTERS

Ngoài cảm biến, nguyên lý vật lý của ống kính máy ảnh cũng cản trở việc thu nhỏ kích thước. Để có hình ảnh rõ nét, cần có một khoảng cách nhất định giữa cảm biến và ống kính, nếu không hình ảnh sẽ bị mờ hoặc chất lượng giảm. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi chụp ảnh từ xa, như khi sử dụng ống kính tele, nơi cần có các tấm gương để tăng khoảng cách truyền ánh sáng.

Nhiều nhà sản xuất điện thoại đang theo đuổi phong cách thẩm mỹ cao cấp, dẫn đến việc thiết kế ngày càng mỏng hơn. Tuy nhiên, điều đó khiến cụm camera lớn làm mất đi tính nhỏ gọn của điện thoại. Một số ốp lưng điện thoại giải quyết vấn đề bằng cách làm cho toàn bộ điện thoại dày hơn, nhưng điều đó khiến điện thoại mất đi độ mỏng như mong muốn. Ngược lại, nếu không sử dụng ốp lưng, điện thoại mỏng hơn có thể dễ vỡ và không ổn định khi đặt úp xuống.

Bất kể những cải tiến về camera trong thời gian qua, các nhà sản xuất vẫn chưa thể khắc phục những vấn đề nêu trên, điều đó khiến xu hướng camera lồi trên điện thoại có khả năng sẽ tiếp tục.