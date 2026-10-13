Điện thoại 'độc lạ' chạy Windows 11 hoãn lịch giao hàng

NexPhone, mẫu điện thoại thông minh gây chú ý nhờ khả năng chạy đồng thời Windows 11, Android và Linux, vừa chính thức hoãn thời điểm bàn giao tới tay người dùng. Ban đầu được công bố vào tháng 1.2026 với kế hoạch giao hàng trong quý 3/2026, nhưng hãng phát triển Nex Computer mới đây xác nhận trong bài đăng blog rằng lịch trình phải dời sang tháng 3.2027 để tiếp tục tối ưu hóa phần mềm.

Chiếc NexPhone với ba hệ điều hành dời lịch ra mắt sang năm sau ẢNH: NEX COMPUTER

NexPhone dời lịch phát hành

Hiện tại, khách hàng quan tâm vẫn có thể đặt trước sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của nhà sản xuất với giá bán 599 USD (tương đương 15,6 triệu đồng). Điểm nhấn lớn nhất của NexPhone là việc tích hợp sẵn ba hệ điều hành gồm Android 17, Debian (Linux) và Windows 11, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt mỗi khi khởi động lại máy.

Nhằm giúp hệ điều hành máy tính để bàn của Microsoft dễ thao tác trên màn hình điện thoại, Nex Computer đã phát triển giao diện di động riêng mang phong cách Windows Phone cổ điển. Thiết bị còn có khả năng kết nối với màn hình, bàn phím và chuột thông qua hub USB tích hợp cổng HDMI đi kèm để hoạt động như một máy tính để bàn, hoặc kết nối cùng phụ kiện dock laptop tùy chọn.

Về phần cứng, mẫu smartphone này sở hữu thông số tương đương một thiết bị tầm trung với vi xử lý Qualcomm QCM6490 tương đương Snapdragon 778G, đi cùng 12 GB RAM và bộ nhớ trong 256 GB hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD. Màn hình máy sử dụng tấm nền IPS kích thước 6,58 inch, độ phân giải 1.080p+ và tần số quét 120 Hz.

NexPhone có thân máy dày 13,1 mm, trọng lượng 256 gram và được trang bị viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc không dây. Hệ thống chụp ảnh của thiết bị hoàn thiện bảng thông số với cụm camera sau gồm cảm biến chính 64 MP, ống kính góc siêu rộng 13 MP kết hợp cùng camera selfie 10 MP ở mặt trước.