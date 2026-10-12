Những tính năng bảo mật ẩn trên Android nên được kích hoạt ngay

Dù các dòng điện thoại Android hiện đại được trang bị nhiều công cụ bảo mật và an toàn chống xâm nhập dữ liệu, phần lớn các tiện ích này lại bị tắt theo mặc định khi xuất xưởng. Chính vì vậy, người dùng cần chủ động kích hoạt trong mục cài đặt để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân.

Trên điện thoại Android có nhiều tính năng bảo mật không được kích hoạt mặc định ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Những tùy chọn bảo vệ và chống trộm ẩn trên thiết bị Android

Đáng chú ý nhất là tính năng "Theft Protection", có thể sử dụng các cảm biến để nhận biết lực giật điện thoại bất ngờ và lập tức khóa màn hình để ngăn chặn truy cập. Đi cùng với đó là "Offline Device Lock", công cụ tự động khóa máy ngay khi phát hiện thiết bị bất ngờ bị ngắt kết nối khỏi Wi-Fi hoặc mạng di động nhằm vô hiệu hóa hành vi che giấu vị trí của kẻ xấu.

Người dùng cũng có thể kích hoạt tính năng "Remote Lock" để phong tỏa máy thông qua trang web Android Lock (www.google.com/android/find/lock) bằng số điện thoại khi thiết bị còn kết nối internet.

Tính năng khóa thiết bị Android từ xa thông qua số điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hệ điều hành Android còn tích hợp phần mềm theo dõi Find Hub giúp định vị hoặc kích hoạt còi báo động từ xa cho các thiết bị liên kết với tài khoản Google khi thất lạc. Ngoài ra, tính năng "Unknown Tracker Alerts" cho phép phát hiện sự bám đuôi của các phụ kiện định vị như AirTag hay tai nghe đánh rơi, mang lại lớp phòng vệ vững chắc trước nguy cơ bị theo dõi lén.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và thiết lập các tính năng nói trên trong hai danh mục "Safety and Emergency" hoặc "Security and Privacy" bên trong mục cài đặt của các thiết bị như Google Pixel hay Samsung Galaxy chạy trên phiên bản Android được cập nhật mới nhất.

Việc chủ động dành vài phút rà soát và kích hoạt toàn bộ thiết lập an toàn ẩn ngay khi vừa sở hữu máy mới giúp người dùng luôn ở trong tâm thế sẵn sàng ứng phó. Dù phần lớn các biện pháp này không cần dùng tới thường xuyên, việc trang bị trước vẫn là giải pháp thiết thực để bảo vệ an toàn cho thiết bị và dữ liệu cá nhân trong những tình huống rủi ro bất ngờ.