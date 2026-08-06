Điện thoại Galaxy có tính năng âm thanh cực hay ít người biết

Điện thoại Galaxy không chỉ nổi bật với thiết kế và hiệu năng mà còn được trang bị nhiều tính năng điều khiển và tùy chỉnh âm thanh. Trong menu âm thanh, người dùng có thể tìm thấy bộ cân bằng âm thanh, nút bật/tắt Dolby Atmos và các cấu hình Adapt Sound giúp điều chỉnh âm thanh đầu ra phù hợp với thính giác cá nhân. Mặc dù vậy, một trong những tính năng ẩn mà người dùng Galaxy có thể không chú ý nhưng lại rất hữu ích có tên Sound Assistant.

Sound Assistant có thể tải về miễn phí từ Galaxy Store ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Sound Assistant là một ứng dụng miễn phí không được cài đặt sẵn trên điện thoại Galaxy, nhưng có thể tải xuống từ Galaxy Store. Ứng dụng này cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng riêng cho từng ứng dụng, khắc phục tình trạng âm lượng không đồng nhất giữa các ứng dụng. Thay vì chỉ sử dụng một thanh trượt âm lượng chính, Sound Assistant giúp người dùng gán mức âm lượng riêng cho từng ứng dụng, giúp việc chuyển đổi giữa các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Mang đến trải nghiệm mới mẻ cho điện thoại Galaxy

Ngoài việc điều chỉnh âm lượng, Sound Assistant còn thay đổi giao diện bảng âm lượng của điện thoại. Người dùng có thể di chuyển thanh âm lượng, thay đổi chủ đề hiển thị và tùy chỉnh các điều khiển âm thanh. Đặc biệt, giao diện Flex Volume UI cho phép thay thế thanh âm lượng tiêu chuẩn bằng thanh âm thanh dọc hoặc núm xoay, kèm theo hiệu ứng ánh sáng và phản hồi xúc giác, tạo cảm giác như đang sử dụng một núm điều chỉnh âm thanh vật lý.

Một trong những tính năng thú vị nhất của Sound Assistant là khả năng thay đổi giọng nói. Tính năng này hoạt động với Samsung Voice Recorder và các ứng dụng trò chuyện trong game, cho phép người dùng chuyển đổi giữa các giọng nói khác nhau hoặc tự tạo giọng nói của riêng mình.

Sound Assistant giúp người dùng làm chủ việc điều chỉnh mức âm lượng ứng dụng trên điện thoại Galaxy ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp nhiều công cụ hữu ích khác như hiệu ứng vang Concert Hall, máy đếm nhịp Bluetooth để điều chỉnh độ trễ âm thanh, cùng các tùy chọn kiểm soát thông báo trên tai nghe.

Điều thú vị là mặc dù Sound Assistant mang lại nhiều tính năng mạnh mẽ, nhưng Samsung vẫn giữ chúng ẩn giấu trong một ứng dụng riêng biệt. Điều đó có thể khiến nhiều người dùng không nhận ra điện thoại của họ có khả năng làm được những điều tuyệt vời như vậy. Samsung dường như ưu tiên một trải nghiệm người dùng đơn giản và gọn gàng, nhưng điều đó cũng có thể khiến những tính năng nâng cao bị bỏ lỡ.

Ứng dụng Sound Assistant là một phần của công cụ Good Lock, tương thích với tất cả các điện thoại Galaxy chạy giao diện One UI, bao gồm dòng S, Z, A và M. Tuy nhiên, một số mẫu điện thoại Galaxy giá rẻ không hỗ trợ Good Lock, do đó người dùng cần kiểm tra tính tương thích trước khi tải xuống. Nếu điện thoại hỗ trợ, hãy bật nút âm lượng nổi trong cài đặt ứng dụng để dễ dàng truy cập các điều khiển âm thanh tùy chỉnh.