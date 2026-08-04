Hai thiết lập ít người biết giúp điện thoại Galaxy chạy nhanh hơn

Không ai thích khi điện thoại bắt đầu chạy chậm hoặc bị lag, vì vậy việc gỡ cài đặt các ứng dụng không cần thiết và lên lịch khởi động lại hằng tuần là những biện pháp hữu ích. Tuy nhiên, còn nhiều cách khác thú vị hơn để nâng cao hiệu suất, đặc biệt với người dùng điện thoại Galaxy. Chỉ với hai thiết lập sau, tốc độ xử lý của thiết bị có thể tăng lên đáng kể.

Vài thao tác có thể giúp trải nghiệm tương tác với điện thoại Galaxy mượt mà hơn ẢNH: REUTERS

Điều chỉnh độ nhạy của điều hướng cử chỉ

Nhiều người hiện đã chuyển từ cách điều khiển bằng 3 nút truyền thống sang điều hướng bằng cử chỉ. Với điện thoại Galaxy, người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh độ nhạy cho các thao tác chạm, vuốt và cử chỉ để cải thiện tốc độ phản hồi, tương tự như việc tăng tốc độ chuột trên máy tính.

Đặc biệt nếu sử dụng ốp lưng và gặp khó khăn khi thao tác ở cạnh màn hình, việc tăng độ nhạy sẽ giúp người dùng thao tác nhanh và chính xác hơn.

Để điều chỉnh độ nhạy của cử chỉ điều hướng trên điện thoại Galaxy, hãy làm theo các bước sau: Mở Cài đặt > Màn hình > Thanh điều hướng > Cử chỉ vuốt và chạm vào Tùy chọn khác. Tại đây, người dùng có thể điều chỉnh thanh trượt để thay đổi độ dễ nhận diện của các thao tác vuốt.

Sau khi điều chỉnh, người dùng có thể cần thời gian để làm quen, nhưng chắc chắn sẽ nhận thấy những lợi ích mà nó mang lại. Nếu thường xuyên thực hiện các thao tác cử chỉ một cách vô tình, việc giảm độ nhạy có thể là lựa chọn tốt hơn.

Tăng tốc độ hoạt ảnh

Mặc dù tùy chọn này nằm trong menu dành cho nhà phát triển nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực tế rất đơn giản. Để bật tùy chọn nhà phát triển, người dùng hãy vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Thông tin phần mềm. Sau đó tìm đến số hiệu bản tạo (Build Number) và chạm vào đó 7 lần cho đến khi thấy thông báo "Đã bật chế độ nhà phát triển".

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Lưu ý, tùy thuộc vào phiên bản Android hoặc giao diện One UI của điện thoại Galaxy mà người dùng có thể cần nhập mã PIN trước.

Sau khi đã được thông báo về việc trở thành nhà phát triển, người dùng hãy nhấn vào nút quay lại và ở cuối menu Cài đặt sẽ thấy nút Tùy chọn nhà phát triển mới xuất hiện. Hãy mở nút đo, cuộn xuống khoảng giữa và tìm Tỷ lệ hoạt ảnh cửa sổ, Tỷ lệ hoạt ảnh chuyển tiếp, Tỷ lệ thời gian của bộ hiệu ứng động. Cả ba đều được đặt thành 1x, nhưng hãy chạm vào từng tùy chọn để giảm xuống 0,5x.

Thao tác này sẽ giúp các hoạt ảnh diễn ra nhanh gấp đôi, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn và thậm chí có thể cải thiện thời lượng pin.

Sau khi thực hiện hai thay đổi nói trên, người dùng sẽ không cần phải làm lại nữa. Giờ đây, điện thoại Galaxy sẽ phản hồi nhanh hơn khi người dùng vuốt trên hệ thống điều hướng bằng cử chỉ. Mỗi khi mở ứng dụng, đóng cửa sổ hoặc gửi tin nhắn, người dùng sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt với các hiệu ứng chuyển động mượt mà hơn.