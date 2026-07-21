Nên bắt Wi-Fi hay cắm dây mạng Ethernet cho Smart TV?

Khi đang theo dõi bộ phim yêu thích thì màn hình Smart TV bất ngờ bị giật lag, người dùng thường nghĩ ngay đến việc mạng Wi-Fi bị sự cố. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi khiến trải nghiệm xem phim chập chờn rất có thể là do thiết bị chưa được kết nối bằng dây Ethernet. Tín hiệu Wi-Fi không dây thường bị suy hao do vật cản tường nhà, hiện tượng nhiễu sóng hoặc tình trạng nhiều thiết bị trong gia đình cùng tranh chấp băng thông.

Giải pháp kết nối mạng phù hợp cho Smart TV

Dù các ứng dụng phát video không đòi hỏi tốc độ quá cao kể cả khi chạy video 4K, một đường truyền Wi-Fi thiếu ổn định vẫn dễ dàng gây ra sự cố. Trong khi đó, kết nối có dây Ethernet hoạt động hiệu quả nhờ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tác động bên ngoài. Dù không đảm bảo trải nghiệm mượt mà tuyệt đối trong mọi thời điểm, Ethernet chắc chắn vẫn là giải pháp mạng đáng tin cậy hơn hẳn so với không dây.

Smart TV hoạt động ổn định với mạng dây Ethernet và Wi-Fi Mesh ẢNH: PHONG ĐỖ

Mặc dù vậy, Wi-Fi vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện lợi, nhất là khi vị trí đặt router không thể nối tới cổng LAN của TV hoặc không gian không cho phép đi dây. Nếu gia đình chỉ thỉnh thoảng xem phim trực tuyến hoặc có ít thiết bị kết nối, việc dùng Wi-Fi hoàn toàn không gặp vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu gặp sự cố đi dây, bạn có thể cân nhắc các giải pháp thay thế như bộ chuyển đổi MoCA dùng cáp đồng trục hoặc Powerline tận dụng ngay hệ thống dây điện sẵn có.

Đối với lựa chọn mạng không dây, hệ thống Wi-Fi Mesh với nhiều bộ phát phối hợp là giải pháp tối ưu giúp triệt tiêu các vùng sóng yếu. Hệ thống này cho phép các thiết bị tự động kết nối với nguồn phát mạnh nhất, thích hợp cho nhà diện tích lớn có nhiều tường ngăn. Khác với bộ kích sóng Wi-Fi dễ làm giảm tốc độ internet do truyền qua thiết bị trung gian, hệ thống Mesh mang lại đường truyền ổn định đồng đều xuyên suốt ngôi nhà.

Tùy thuộc vào không gian sống và tần suất sử dụng, người dùng có thể linh hoạt chọn phương án kết nối mạng tối ưu nhất cho thiết bị của mình. Việc hiểu rõ ưu nhược điểm của từng công nghệ mạng giúp Smart TV luôn hoạt động ở trạng thái mượt mà nhất. Đừng để những sự cố giật lag mạng không đáng có làm gián đoạn phút giây giải trí tuyệt vời của gia đình bạn.